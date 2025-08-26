El alcalde de Ate, Franco Vidal, solicitó ayuda en TikTok y Kick para encontrar sus lentes Cartier, un regalo sentimental de su padre, por el que recompensaría con 2.000 soles a la persona que lo encuentre. | Foto: composición LR/ TikTok / @clip.vidalpresi8

El alcalde de Ate, Franco Vidal, solicitó ayuda en TikTok y Kick para encontrar sus lentes Cartier, un regalo sentimental de su padre, por el que recompensaría con 2.000 soles a la persona que lo encuentre. | Foto: composición LR/ TikTok / @clip.vidalpresi8

Fiel a su estilo, el alcalde de Ate, Franco Vidal, volvió a compartir un video en su cuenta de Kick y que fue replicado en TikTok. Esta vez, pedía apoyo a sus seguidores para encontrar unos lentes personales, que según dijo, tienen gran significado para él, ya que se los regaló su padre el día que se graduó de abogado.

El burgomaestre prometió una jugosa recompensa de 2.000 soles a la persona que le devuelva sus gafas de la marca Cartier, cuyo precio podría llegar hasta los 5.000 soles. Sentado en su vehículo, la autoridad edil señaló que extravió los lentes personales, que incluso tienen medida para leer.

Lentes Cartier fueron un regalo de su padre, según explicó Vidal

“Se me perdieron unos lentes Cartier. Son mis humildes gustos. Tienen un precio regular, pero yo no lo hago por el precio, sino porque fue un regalo de mi señor padre”, inició el clip de solo 48 segundos de duración.

“El día que yo me titulé me los dio. Esos lentes tienen mi medida. En un ojo tiene 0.5 y en el otro 1.5. Si alguien tiene esos lentes, yo le ofrezco una recompensa de 2.000 soles”, continuó la autoridad edil.

Los lentes perdidos, que Vidal tienen medidas personalizadas y fueron un regalo de su padre, lo que aumentó su significado emocional para la autoridad edil. Foto: composición LR/ TikTok / @clip.vidalpresi8

Usuarios en TikTok respondieron a la petición del alcalde de Ate

De inmediato, los usuarios en TikTok respondieron a la petición del representante municipal y más de uno se animó a dejar su mensaje en la popular red social. “Todos entramos al buscador para ver cuanto están los lentes Cartier”, “Mejor te compro unos, ya sé tu medida”, “Esos Cartier cuestan lo mismo, 2.000 soles, pero más la medida. Por el valor sentimental valen mucho más para él”, “Diosito, hazme caminar por el lugar que se perdió. Necesito para mi pensión de la universidad”.