EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal explicó que los lentes para él tiene un valor sentimental, ya que su padre se los regaló cuando se graduó de abogado. El clip fue compartido en TikTok.

El alcalde de Ate, Franco Vidal, solicitó ayuda en TikTok y Kick para encontrar sus lentes Cartier, un regalo sentimental de su padre, por el que recompensaría con 2.000 soles a la persona que lo encuentre.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, solicitó ayuda en TikTok y Kick para encontrar sus lentes Cartier, un regalo sentimental de su padre, por el que recompensaría con 2.000 soles a la persona que lo encuentre. | Foto: composición LR/ TikTok / @clip.vidalpresi8

Fiel a su estilo, el alcalde de Ate, Franco Vidal, volvió a compartir un video en su cuenta de Kick y que fue replicado en TikTok. Esta vez, pedía apoyo a sus seguidores para encontrar unos lentes personales, que según dijo, tienen gran significado para él, ya que se los regaló su padre el día que se graduó de abogado.

El burgomaestre prometió una jugosa recompensa de 2.000 soles a la persona que le devuelva sus gafas de la marca Cartier, cuyo precio podría llegar hasta los 5.000 soles. Sentado en su vehículo, la autoridad edil señaló que extravió los lentes personales, que incluso tienen medida para leer.

PUEDES VER: Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

lr.pe

Lentes Cartier fueron un regalo de su padre, según explicó Vidal

“Se me perdieron unos lentes Cartier. Son mis humildes gustos. Tienen un precio regular, pero yo no lo hago por el precio, sino porque fue un regalo de mi señor padre”, inició el clip de solo 48 segundos de duración.

“El día que yo me titulé me los dio. Esos lentes tienen mi medida. En un ojo tiene 0.5 y en el otro 1.5. Si alguien tiene esos lentes, yo le ofrezco una recompensa de 2.000 soles”, continuó la autoridad edil.

Los lentes perdidos, que Vidal tienen medidas personalizadas y fueron un regalo de su padre, lo que aumentó su significado emocional para la autoridad edil. Foto: composición LR/ TikTok / @clip.vidalpresi8



PUEDES VER: Alcalde de Ate clausuró negocio de su tío por no tener documentos en orden: “No tengo preferencias”

lr.pe

Usuarios en TikTok respondieron a la petición del alcalde de Ate

De inmediato, los usuarios en TikTok respondieron a la petición del representante municipal y más de uno se animó a dejar su mensaje en la popular red social. “Todos entramos al buscador para ver cuanto están los lentes Cartier”, “Mejor te compro unos, ya sé tu medida”, “Esos Cartier cuestan lo mismo, 2.000 soles, pero más la medida. Por el valor sentimental valen mucho más para él”, “Diosito, hazme caminar por el lugar que se perdió. Necesito para mi pensión de la universidad”.

Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: "Yo la apoyo"



Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick



Alcalde de Ate regala costoso perfume de Carolina Herrera a Zully por su cumpleaños: "Hay que ser detallista"



