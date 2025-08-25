HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Franco Vidal invitó a sus seguidores este 26 de agosto al parque de diversiones, el cual, dijo, será totalmente gratuito. Usuarios en TikTok cuestionaron el presupuesto para este tipo de actividades. 

El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció una reunión gratuita para sus seguidores este 26 de agosto en Play Land Park, San Juan de Lurigancho.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció una reunión gratuita para sus seguidores este 26 de agosto en Play Land Park, San Juan de Lurigancho.

A menudo, el alcalde de Ate, Franco Vidal, acapara miradas por el apoyo que ofrece a sus vecinos; sin embargo, también causa polémica por los enfrentamientos que ha protagonizado con diversos personajes de la política, farándula y del mundo del streaming. Esta vez, el burgomaestre sorprendió a sus seguidores denominados como ‘dibujitos’ con un nuevo anuncio en su popular plataforma de Kick.

La autoridad municipal comunicó que este martes 26 de agosto sostendrá una reunión en nada más y nada menos que el parque de diversiones Play Land Park, ubicado en el popular distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Alcalde de Ate Franco Vidal: “Todos los juegos que te imagines totalmente gratis”

Según Vidal, el ingreso será totalmente gratuito para sus seguidores y suscriptores. “Todos mis seguidores y subs de Ate y Lima tienen una reunión conmigo el día martes 26 de agosto en las instalaciones del Play Land Park de San Juan de Lurigancho”, se le oyó decir en los primeros segundos de su clip que se convirtió rápidamente en viral tras replicarlo en su cuenta de TikTok.

El funcionario edil, además, agregó: “Si eres puntual, vas a poder gozar de 4 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde de todos los juegos que te imagines totalmente gratis. El ingreso y los juegos corren por mi cuenta”.

El anuncio generó reacciones mixtas en redes sociales, con seguidores emocionados y detractores cuestionando la procedencia de los fondos para el evento gratuito. . Foto: composición LR/ TikTok /@francovidal

El anuncio generó reacciones mixtas en redes sociales, con seguidores emocionados y detractores cuestionando la procedencia de los fondos para el evento gratuito.

Usuarios en TikTok cuestionaron la procedencia de fondos de Vidal para pagar Play Land Park

El anuncio fue aplaudido por los miles de seguidores que tiene Vidal en su cuenta de redes sociales, pero también por sus detractores, quienes cuestionaron las acciones de streamer y alcalde de Ate.

“¿De dónde saca tanta la plata, si supuestamente no cobra de Kick?”, “Eso terminará mal, acuérdense de mi”, “¿Cuánto costará alquilar ese local?”, “¿Y quién pagará ese gasto, la municipalidad de Ate?”, “La última vez que un streamer anunció un evento gratis, terminó muy mal y con una reja caída”, “Todo San Juan de Lurigancho estará ahí”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.

