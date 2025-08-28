HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

Ambos delincuentes capturados son relacionados con la banda criminal Los Deza. Tras su intervención en la Vía Evitamiento, han sido puestos a disposición de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Ambos sicarios fueron detenidos por el equipo de serenazgo y la Policía Nacional. Foto: Composición LR
Ambos sicarios fueron detenidos por el equipo de serenazgo y la Policía Nacional. Foto: Composición LR

Una violenta persecución a balazos se desató la tarde del 27 de agosto en la Vía Evitamiento luego de que dos presuntos sicarios, identificados como Luis Miguel López Guerrero (27) y Antonio José Guevara Sarmiento (28), a bordo de una moto lineal asesinaran a Humberto Antonio Yépez Álvares, conductor de una unidad de transporte público, frente a todos sus pasajeros en el distrito de El Agustino. Tras el ataque, la cúster de la víctima siguió su marcha sin ningún control y se detuvo al estrellarse contra otro vehículo estacionado.

Las cámaras de seguridad de la escena del crimen captaron la huida de los criminales de nacionalidad extranjera. Inmediatamente, efectivos del grupo Águilas de la Policía Nacional del Perú y el serenazgo del distrito empezaron a perseguir a los sicarios a lo largo de la avenida Prialé y el Huerto hasta llegar a la vía Evitamiento, en donde fueron interceptados. Todo el recorrido quedó captado en video.

PUEDES VER: Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

Serenazgo y PNP captura a sicarios tras persecución en El Agustino

Iniciando con la persecución, captada por uno de los miembros de seguridad del grupo Águilas, ambos sicarios huyeron a bordo de su moto lineal mientras disparan contra los serenos, quienes los interceptaron y redujeron con apoyo policial en la Av. Derby.

La intervención policial contra los sicarios. Foto: PNP

La intervención policial contra los sicarios. Foto: PNP

El ataque pudo haber dejado más víctimas, ya que en las imágenes se ve a un transeúnte tirarse al suelo producto de la balacera. Cabe resaltar que ambos sicarios pertenecerían a la banda criminal Los Deza, quienes han estado involucrados en recientes ataques en la capital.

PUEDES VER: Extorsionador se mutila los dedos de la mano al detonar artefacto explosivo en farmacia en Comas

Sicarios capturados fueron puestos a disposición de las autoridades

Una vez capturados, ambos criminales han sido puestos a disposición de la Comisaría de Salamanca, en donde la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán la última decisión. En tanto, las primeras investigaciones apuntan que el ataque contra el conductor del transporte público estaría relacionado con un nuevo caso de cobro de cupos. Por último, al momento de la captura, se incautó una pistola con tres cartuchos.

