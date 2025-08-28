Una violenta persecución a balazos se desató la tarde del 27 de agosto en la Vía Evitamiento luego de que dos presuntos sicarios, identificados como Luis Miguel López Guerrero (27) y Antonio José Guevara Sarmiento (28), a bordo de una moto lineal asesinaran a Humberto Antonio Yépez Álvares, conductor de una unidad de transporte público, frente a todos sus pasajeros en el distrito de El Agustino. Tras el ataque, la cúster de la víctima siguió su marcha sin ningún control y se detuvo al estrellarse contra otro vehículo estacionado.

Las cámaras de seguridad de la escena del crimen captaron la huida de los criminales de nacionalidad extranjera. Inmediatamente, efectivos del grupo Águilas de la Policía Nacional del Perú y el serenazgo del distrito empezaron a perseguir a los sicarios a lo largo de la avenida Prialé y el Huerto hasta llegar a la vía Evitamiento, en donde fueron interceptados. Todo el recorrido quedó captado en video.

Serenazgo y PNP captura a sicarios tras persecución en El Agustino

Iniciando con la persecución, captada por uno de los miembros de seguridad del grupo Águilas, ambos sicarios huyeron a bordo de su moto lineal mientras disparan contra los serenos, quienes los interceptaron y redujeron con apoyo policial en la Av. Derby.

La intervención policial contra los sicarios. Foto: PNP

El ataque pudo haber dejado más víctimas, ya que en las imágenes se ve a un transeúnte tirarse al suelo producto de la balacera. Cabe resaltar que ambos sicarios pertenecerían a la banda criminal Los Deza, quienes han estado involucrados en recientes ataques en la capital.

PUEDES VER: Extorsionador se mutila los dedos de la mano al detonar artefacto explosivo en farmacia en Comas

Sicarios capturados fueron puestos a disposición de las autoridades

Una vez capturados, ambos criminales han sido puestos a disposición de la Comisaría de Salamanca, en donde la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán la última decisión. En tanto, las primeras investigaciones apuntan que el ataque contra el conductor del transporte público estaría relacionado con un nuevo caso de cobro de cupos. Por último, al momento de la captura, se incautó una pistola con tres cartuchos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.