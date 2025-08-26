Un menor de 16 años fue capturado por las autoridades en el distrito de El Agustino, quien sería parte de una banda criminal dedicada al robo de celulares. El adolescente, que operaba a bordo de una mototaxi junto a su cómplice, fue sorprendido mediante un operativo cuando pretendía entregar lo robado a una ‘receptadora’.

La intervención se realizó en la cuadra 5 de la avenida Riva Agüero gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la central de monitoreo de la municipalidad distrital, que lograron ubicar a los implicados y permitir la acción inmediata de los agentes de serenazgo.

‘Robacelulares’ asalta a dos jóvenes

Previo a su captura, el sábado 23 de agosto, alrededor de las 7:41 p. m., el menor y su cómplice merodeaban a bordo del vehículo por la calle 1 de mayo, por donde caminaban tranquilamente dos señoritas acompañadas de otros dos jóvenes que iban detrás de ellas.

El delincuente descendió de la mototaxi y sorprendió a sus víctimas, forcejeando con una de ellas para que le entregue sus pertenencias. Ante lo ocurrido, los acompañantes de las jóvenes huyeron del lugar, dejándolas solas con el ladrón que les arrebató sus celulares. Sin embargo, no contaba con que las autoridades ya le seguían los pasos.

Avanzan con las investigaciones

El menor fue trasladado a una comisaría del distrito. Asimismo, se conoció por ATV Noticias que su padre habría acudido al lugar para devolver los celulares robados. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las diligencias a fin de dar con el paradero del cómplice que logró escapar durante la intervención de los serenos.

