Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos | Foto: composición LR | difusión

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos | Foto: composición LR | difusión

La noche de este lunes 25 de agosto, un hombre fue asesinado con al menos 30 balazos en el distrito de El Agustino. Según la información preliminar, el ciudadano salía de su vehículo cuando, de pronto, unos sujetos armados lo interceptaron y le dispararon reiteradas veces. Ante lo ocurrido, los vecinos de la zona alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP). Minutos después, llegaron las autoridades para acordonar el lugar e iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.

Asimismo, los peritos de criminalística llegaron al lugar para recabar las pruebas del asesinato. También, el personal del Ministerio Público se acercó a la zona con el fin de realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Crimen en El Agustino: Hombre es asesinado tras salir de su auto

La víctima del asesinato en El Agustino ha sido identificada como Renzo Alex Rodríguez, de 25 años. Según los residentes de la zona, al rededor de as 6.00 p. m. se escuchó una ráfaga de disparos. En ese momento, fueron testigos del crimen. Los atacantes habrían escapado a bordo de una motocicleta con dirección desconocida.

Según las primeras indagaciones, el ciudadano se encontraba, al parecer, acompañado de tres personas más, quienes afortunadamente no fueron alcanzadas por los disparos. Hasta el momento, las autoridades señalan que el hombre asesinado se dedicaba a brindar el servicio de taxi. Asimismo, la Policía no descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.