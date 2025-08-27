Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
13ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
jueves, 28 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
jueves, 28 de agosto
16ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina , incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
11ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
jueves, 28 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.