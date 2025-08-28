Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde con lluvia.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con viento moderado.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado por la noche.
viernes, 29 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento y cielo con nubes dispersas por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
2ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
13ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche.
viernes, 29 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo cubierto por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día y ráfagas de viento , cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 29 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial al atardecer.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la noche con viento moderado.