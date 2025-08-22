HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

Autoridades de Loreto condenaron el hecho y exigieron al Gobierno central que tome acciones. Intervenciones de militares colombianos contra embarcaciones peruanas serían cotidianas.

Consejero regional Meder Cárdenas (de azul), navegada en una labor de fiscalización por el Putumayo. Foto: difusión.
Consejero regional Meder Cárdenas (de azul), navegada en una labor de fiscalización por el Putumayo. Foto: difusión.

Continúa el clima de intranquilidad en la frontera entre Perú y Colombia. Según medios regionales de Loreto, el consejero por la provincia de Putumayo, Luis Meder Cárdenas Manuyuama, fue intervenido en la zona por una patrulla colombiana la tarde del 21 de agosto. Un video que habría sido grabado por la autoridad, informa sobre el tenso momento luego de la intervención, aunque los militares colombianos desistieron al darse cuenta de que era una autoridad.

El hecho habría ocurrido cuando Meder Cárdenas navegaba por el río fronterizo Putumayo, al retornar de una labor de fiscalización en la comunidad de Nueva Angusilla, en la provincia de Putumayo. Entonces, fue intervenido por una patrulla de las Fuerzas Armadas de Colombia que abordó su embarcación. Un video, donde se escucha la voz que sería del consejero, da detalles sobre la intervención.

PUEDES VER: Estado peruano genera presencia en la Isla Santa Rosa tras problemática fronteriza con Colombia: ciudadanos no podían acceder a sus derechos fundamentales

lr.pe

“Lo sorprendente es que esta patrulla de la armada colombiana estaba en nuestro territorio y nos quería llevar hacía su barco. No nos hemos dejado, se dieron cuenta que yo era representante del Gobierno Regional, era consejero regional, les he mostrado mi documento, se han asustado y han salido de nuestro yate”, señala.

Consejo Regional de Loreto condena el hecho

Al momento la autoridad no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales. La República intentó comunicarse con él, pero su teléfono está apagado. Quien sí se pronunció fue el Consejo Regional de Loreto, condenando el hecho.  

“No se puede permitir la intervención de efectivos militares colombianos a una embarcación peruana sin ninguna autorización que ponga en riesgo el bienestar y vida de nuestros hermanos; más aún quitarle a la fuerza sus pertenencias de la tripulación peruana”, expresa en parte del comunicado.

“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales competentes -Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, y a los Congresistas Loretanos- para que se pronuncien con firmeza y exijan las explicaciones correspondientes al Gobierno de la República de Colombia”, añade en otra parte del comunicado.

Intervenciones contra embarcaciones peruanas serían cotidianas

Sin embargo, este tipo de intervenciones de militares colombianos a embarcaciones peruanas serían pan de cada de día, según denunció el alcalde de la provincia de Putumayo, César Campos.

“El colombiano obliga al peruano a que pase requisa con ellos (…), cuando pasamos por la zona de El Encanto somos obligados a pasar control, ninguna embarcación peruana puede pasar sin ser revisadas por ello. Entran en nuestras unidades fluviales y destrozan todo (…). Si así tratan a una autoridad, imagínate como será con los hermanos de las comunidades”, dijo el burgomaestre.

Según el alcalde de Putumayo, los militares colombianos se sienten empoderados para estas intervenciones al ver la escasa presencia policial y militar peruana. “Nuestra frontera sigue en abandono. Nuestros puestos policiales son de madera y se caen a pedazos, los policías tienen que trasladarse en canoas de los vecinos”, añadió.

La Asociación de Municipalidades de la Región Loreto (Amrelor), emitió un comunicado también denunciando el hecho y exigiendo al Gobierno central que brinde sostenibilidad al fideicomiso fronterizo, para ello, solicitan que se dote 300 millones de soles anuales para el desarrollo de los 17 distritos de la frontera.

Notas relacionadas
Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

LEER MÁS
Conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales, afirma historiador de San Marcos: "No hay nada que discutir"

Conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales, afirma historiador de San Marcos: "No hay nada que discutir"

LEER MÁS
Iquitos: 'Popeye' y 'Chapo' trasladaban en bote vehículos robados en Iquitos para venderlos en localidades rurales

Iquitos: 'Popeye' y 'Chapo' trasladaban en bote vehículos robados en Iquitos para venderlos en localidades rurales

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota