Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

Continúa el clima de intranquilidad en la frontera entre Perú y Colombia. Según medios regionales de Loreto, el consejero por la provincia de Putumayo, Luis Meder Cárdenas Manuyuama, fue intervenido en la zona por una patrulla colombiana la tarde del 21 de agosto. Un video que habría sido grabado por la autoridad, informa sobre el tenso momento luego de la intervención, aunque los militares colombianos desistieron al darse cuenta de que era una autoridad.

El hecho habría ocurrido cuando Meder Cárdenas navegaba por el río fronterizo Putumayo, al retornar de una labor de fiscalización en la comunidad de Nueva Angusilla, en la provincia de Putumayo. Entonces, fue intervenido por una patrulla de las Fuerzas Armadas de Colombia que abordó su embarcación. Un video, donde se escucha la voz que sería del consejero, da detalles sobre la intervención.

“Lo sorprendente es que esta patrulla de la armada colombiana estaba en nuestro territorio y nos quería llevar hacía su barco. No nos hemos dejado, se dieron cuenta que yo era representante del Gobierno Regional, era consejero regional, les he mostrado mi documento, se han asustado y han salido de nuestro yate”, señala.

Consejo Regional de Loreto condena el hecho

Al momento la autoridad no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales. La República intentó comunicarse con él, pero su teléfono está apagado. Quien sí se pronunció fue el Consejo Regional de Loreto, condenando el hecho.

“No se puede permitir la intervención de efectivos militares colombianos a una embarcación peruana sin ninguna autorización que ponga en riesgo el bienestar y vida de nuestros hermanos; más aún quitarle a la fuerza sus pertenencias de la tripulación peruana”, expresa en parte del comunicado.

“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales competentes -Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, y a los Congresistas Loretanos- para que se pronuncien con firmeza y exijan las explicaciones correspondientes al Gobierno de la República de Colombia”, añade en otra parte del comunicado.

Intervenciones contra embarcaciones peruanas serían cotidianas

Sin embargo, este tipo de intervenciones de militares colombianos a embarcaciones peruanas serían pan de cada de día, según denunció el alcalde de la provincia de Putumayo, César Campos.

“El colombiano obliga al peruano a que pase requisa con ellos (…), cuando pasamos por la zona de El Encanto somos obligados a pasar control, ninguna embarcación peruana puede pasar sin ser revisadas por ello. Entran en nuestras unidades fluviales y destrozan todo (…). Si así tratan a una autoridad, imagínate como será con los hermanos de las comunidades”, dijo el burgomaestre.

Según el alcalde de Putumayo, los militares colombianos se sienten empoderados para estas intervenciones al ver la escasa presencia policial y militar peruana. “Nuestra frontera sigue en abandono. Nuestros puestos policiales son de madera y se caen a pedazos, los policías tienen que trasladarse en canoas de los vecinos”, añadió.

La Asociación de Municipalidades de la Región Loreto (Amrelor), emitió un comunicado también denunciando el hecho y exigiendo al Gobierno central que brinde sostenibilidad al fideicomiso fronterizo, para ello, solicitan que se dote 300 millones de soles anuales para el desarrollo de los 17 distritos de la frontera.