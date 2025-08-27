Iquitos: escolares fueron sorprendidos jugando con réplicas de armas en plena vía pública

Un grupo de cinco escolares fue grabado manipulando réplicas de armas de fuego en plena vía pública, generando alarma entre las autoridades de la localidad de Santo Tomás, en Iquitos.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista muestran a los menores, todos vestidos con uniforme, manipulando una pistola con aparente naturalidad a plena luz del día. En un momento, uno de ellos carga el arma como si se tratara de un procedimiento habitual, mientras sus compañeros lo observan entre risas.

Escolares manipulando réplica de arma de fuego. Captura: ATV

Autoridades intervienen a los menores

En otro lugar, las cámaras también evidencian a otro de los menores, esta vez con ropa de calle, caminando hacia su casa e intentando ocultar el arma bajo su polo y short. Ambos momentos movilizaron de inmediato a personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron un operativo en la zona.

Como resultado, dos de escolares del colegio José Olaya Malandra fueron intervenidos en sus viviendas y trasladados a la comisaría junto al arma incautada, según informó ATV Noticias.

PUEDES VER PNP investiga intento de abuso sexual a menor de 3 años en losa deportiva de Iquitos

Investigaciones en curso

Las autoridades de Santo Tomás informaron que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del arma de fuego, que son usadas para cometer delitos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.