Vigilante de centro comercial en La Victoria devuelve canguro con más de S/7.000 a un cambista
Víctor, vigilante de un centro comercial en La Victoria, impidió que un cliente se llevara la bolsa. A pesar de la salud delicada de su madre, priorizó devolver el dinero a su legítimo propietario.
El señor Teófilo es un cambista que lleva más de 9 años trabajando en este oficio. Como todos los días, se sentó en unas escaleras de un centro comercial en La Victoria a contar su dinero recaudado; al levantarse para irse, no se percató que había dejado una bolsa con un canguro que contenía S/7.950. "En la galería Luna Pizarro existe gente de buena voluntad y honrada", mencionó el cambista a ATV.
El adulto mayor contó que, por el apuro, olvidó sus pertenencias y, en un inicio, dio por perdido su dinero. “Como tanta gente transita por este sitio, yo dije: ‘¿Qué puedo hacer? Alguien se lo habrá encontrado’”. Sin embargo, un vigilante del emporio comercial llamado Víctor encontró el canguro y lo llevó a la administración del lugar.
Vigilante de centro comercial en La Victoria devuelve dinero a cambista
El señor Víctor, quien lleva más de quince años en este trabajo, relató que un cliente de la galería Luna Pizarro intentó llevarse la bolsa, pero él se lo impidió y aseguró que se encargaría de entregarla a la administración. A pesar de que su madre atraviesa un delicado estado de salud, priorizó la devolución del dinero a su legítimo propietario.
Este hecho fue reconocido por la administración del establecimiento. Tras revisar las cámaras de seguridad y realizar las investigaciones correspondientes, se logró ubicar al señor Teófilo para devolverle el dinero. “Primero quiero agradecer a Dios, luego al señor vigilante y después al administrador”, declaró el cambista.