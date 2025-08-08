HOY

Sociedad

La Victoria: cámaras captan a presuntos extorsionadores en intento de incendiar almacén de telas cerca a Gamarra

El ataque se produjo en el cruce de la avenida Parinacochas con el jirón Sebastián Barranca. La PNP realiza las diligencias correspondientes.

Hampones lanzaron dos mechas de fuego tras verter combustible. Foto: Composición LR
Un local que funciona como almacén de telas en el distrito de La Victoria fue atacado por presuntos extorsionadores. Cámaras de seguridad captaron a dos individuos preparando el espacio, ubicado cerca al Emporio Comercial de Gamarra, para incendiarlo con combustible.

Los delincuentes no habrían logrado su cometido por la puerta que era de material metálico, por lo que el fuego no se propagó internamente. Al respecto, no se reportaron heridos ni pérdidas humanas.

lr.pe

Cámaras captan momento en el que intentan incendiar almacén en La Victoria

Según las imágenes, dos sujetos se acercaron al local con cuatro botellas de combustible, las cuales vertieron por debajo de la puerta. Acto seguido, encendieron dos mechas para luego lanzarlas contra la fachada. Esto desencadenó las llamas de manera instantánea.

Durante el ataque, hubo dos testigos que circulaban por la zona, pero terminaron huyendo. La infraestructura quedó con manchas negras tras el incendio en el cruce de la avenida Parinacochas con el jirón Sebastián Barranca.

Así quedó la infraestructura tras el ataque. Foto: Composición LR

lr.pe

PNP presume casos de extorsión en zona aledaña a Gamarra

Cabe destacar que en la zona existen diversos almacenes del mismo rubro. En esa línea, la Policía Nacional del Perú presume que tanto el local afectado como los aledaños estarían siendo víctimas de extorsión por una misma banda criminal.

El propietario del negocio no ha brindado declaraciones. En tanto, las autoridades realizan las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de este caso.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 (opción 6)
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

