Sociedad

Incautan más de un millón de dólares en billetes falsos en imprenta de La Victoria

Agentes del Grupo Terna incautaron cerca de 1.2 millones de dólares en un local que funcionaba como librería de fachada para su fabricación. Investigan posible circulación de otros lotes de dinero falso.

Incautan más de un millón de dólares falsos en imprenta de La Victoria. Foto: Composición LR
Incautan más de un millón de dólares falsos en imprenta de La Victoria. Foto: Composición LR

Un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la incautación de una gran cantidad de dinero falso producido dentro de un local en el distrito de La Victoria. Se investiga si existiría otro lote de billetes listos para circular en distintos puntos de la capital.

La intervención se efectuó en una librería ubicada en el Conjunto Habitacional Manzanilla, en la cuadra 4 de la avenida Nicolás Ayón. Hasta el lugar llegaron agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, quienes hallaron cerca de 1 millón 200 mil dólares falsos en planchas.

Imprenta era usada como fachada para fabricar dinero falso

El local, que aparentaba dedicarse a la elaboración de productos para librerías, era utilizado como fachada para fabricar billetes de 10, 20, 50 y algunos de 100 dólares. También se incautaron cuños empleados para dar textura al papel y dificultar su detección, todos cortados y listos para ser distribuidos.

En la operación fue intervenido Rafael Carruitero Lozano (53), quien llevaba alrededor de cuatro décadas en el rubro de la imprenta. “No lo voy a volver a hacer porque me trae problemas […] Es un delito, pero necesitaba plata”, declaró el capturado.

Investigan posible distribución de otros lotes

La PNP advirtió que, aunque se evitó la circulación de este lote de billetes, sospechan que otro grupo ya estaría listo para ser distribuido en zonas distintos puntos comerciales de Lima, como los mercados de Unicachi, La Parada, entre otros.

