Tras meses de extorsión, el gremio de mototaxistas de la empresa MICO SAC, que opera en el distrito de Puente Piedra, ha decidido paralizar sus actividades. Las constantes amenazas a sus trabajadores obligaron a que tomen esta decisión.

Pese a haber pagado la suma de S/15.000 anteriormente, los conductores continúan recibiendo amenazas vía WhatsApp, en donde los criminales envían imágenes de sus casas y familiares. "Dejaron de molestarnos y ahora vienen extorsionando otra vez con mensajes extorsivos y tomando fotos de domicilios e imágenes de los hijos de cada dirigente", recalcó un trabajador para La República.

Mototaxistas del gremio bajo amenazas de extorsionadores

El crimen ahora se presenta con mayor violencia. Desde el 7 de julio, los mototaxistas han recibido videos que muestran balas y pistolas, junto con los nombres de los conductores. Lo preocupante, según comentó otro trabajador de la empresa, es que los delincuentes ahora tienen ubicados los domicilios de cada uno de los transportistas.

Pese a ya haber realizado un pago anteriormente, en esta ocasión los delincuentes piden la suma de S/ 30 mil soles, dinero que no pueden conseguir. "No salimos de casa. Nosotros ganamos entre 20, 25 soles, no tenemos esa cantidad", recalcó uno de los mototaxistas.

Estos mensajes y amenazas de ataque vienen de una banda criminal que se hace llamar "La Jauria". Para ser más precisos, los mensajes los envía una persona que usa el alias "loco Javy". "Nosotros queremos seguridad" declara un conductor que agrega que todos los negocios de la zona han sufrido extorsión. En un breve recorrido realizado en mototaxi por el equipo de La República, se pudo constatar que, al menos, 15 negocios de la calle El Porvenir, en Puente Piedra, están cerrados producto de la inseguridad.

Extorsiones continúan en otros distritos

Este no sería el único caso registrado en las últimas 24 horas. La madrugada del miércoles 16 de julio, el domicilio de un mototaxista fue baleado en San Juan de Lurigancho. Siete disparos de bala alertaron a la familia que se encontraba descansando y se salvó de milagro.

Inmediatamente, el conductor interpuso una denuncia en la Brigada Especial Contra la Criminalidad, sin embargo, las amenazas han continuado la madrugada de este jueves 17 de julio. "La policía no te va a cuidar 24 horas", "evítate de problemas y no me saques padrinos, tengo todo tu ubicación y créeme que lo de ayer solo fue una advertencia. A la otra salgo matando a tu familia", "Lo que yo quiero es que se ponga a dialogar, usted trajo prensa y manifestó que tiene más de 60 unidades. Haz tu reunión y conversa de la mejor manera, vas a dar la inicial y semanal, lo del paradero, esa plata no va a ser tuya, es de la asociación, si veo que no accedes, a tu esposa le quitaré la vida", son algunas de todas las amenazas que reciben los mototaxistas.

