Un nuevo caso de extorsión se ha reportado en el distrito de Puente Piedra, en donde una vecina denunció haber sido víctima de amenazas luego de que solicitara un préstamo a través de un app móvil por internet. En ese sentido, la mujer, quien labora en el rubro de limpieza, indicó que vio el anuncio en redes sociales.

Además, decidió seguir las instrucciones por lo fácil y rápido que le resultó recibir el dinero. Por ello, ingresó sus datos personales en un enlace, pues necesitaba del préstamo para el alimento de su menor hija. No obstante, no espero encontrarse en esta situación.

Mujer empezó a ser extorsionada tras pedir préstamo por internet

Luego de solicitar el préstamo por internet, la mujer empezó a recibir mensajes de desconocidos vía WhatsApp. De acuerdo a su testimonio, le exigían que depositara una suma mayor al dinero solicitado inicialmente. Incluso, la amenazaban de contactar a sus conocidos o difundir su información privada.

De acuerdo a los chats mostrados por la víctima, los números de contacto que la amedrentaban serían del extranjero. Por ello, en medio del temor, ella accedió a entregar S/ 80, esperando que las amenazas se detuvieran. No obstante, solo aumentó la presión con el paso de los días.

Víctima denunciará el caso en la comisaría

La mujer detalló que solo tuvo que acceder a un link para colocar sus datos. Debido a la facilidad con la que avanzó su solicitud, el proceso finalizó sin esperar que ahora sería una víctima de extorsión. Ante ello, la víctima ha tomado la decisión de realizar una denuncia formal en la comisaría de Puente Piedra a fin de que se inicien las investigaciones.

"En una semana que yo pedí el préstamo de S/300, pero ellos solo me depositaron S/75. Están diciendo que harán contacto con mis familiares y con toda gente que tenga mi contacto. Si yo no pago, van a ir a cobrar a mi familia (...) Pedí préstamo para la leche de mi hija, pero nunca pensé que me iban a cobrar tan rápido", sostuvo para América Noticias.

