Homero Cristalli recuerda que jugador ganó 2 veces La Tinka: “Invertía S/5.000 a la semana”

Homero Cristalli fue el invitado del programa de streaming ‘Tierra de Nadies’, donde contó algunas historias de los ganadores de ‘La Tinka’. Durante la entrevista, el exconductor de televisión reveló a Christian Wagner, más conocido como el ‘Loco Wagner’ y Romina Caballero, que un ciudadano de Arequipa tuvo la suerte de ganar dos veces el premio mayor del sorteo.

“Uno de los pozos más grandes que entregué fue en Arequipa. El mismo ganador cobró dos veces el premio en un lapso de 5 años. Sé de buena fuente que esa persona invertía semanalmente 5.000 soles para comprar Tinkas”, señaló el también actor de teatro.

“Un hombre que encontró 5 soles en el Jirón de la Unión compró y ganó los 7 millones de La Tinka", señaló Cristalli

“Era obvio que si invertías esa cantidad ganabas, pero también he visto ganadores que con un solo boleto de 5 ‘luquitas’ que se compraban ganaban su Tinka. Hay una historia de un señor en el Jirón de la Unión que se encontró 5 soles en el piso, levantó la mirada y juntó números que veía en ese momento para apostar a la Tinka y ganó 7 millones 200 mil”, recordó el entrevistado.

De otro lado, manifestó que muchas personas que ganaron la lotería peruana no tenían educación financiera ya que eran personas de escasos recursos y no supieron administrar el dinero.

Cristalli: “Un día me dijeron ‘Ya no vas más’”

Asimismo, reveló que no juega la lotería desde que lo despidieron y nunca entendió la razón de su salida de La Tinka. “El programa iba increíble. Llegaba puntual, hacia el trabajo espectacular, tenía rating, pero llegó el día en que me dijeron ‘Ya no vas más’”.

Además, sostuvo que uno de los motivos que le dieron fue que el gerente general quería que sea una mujer joven quien condujera el programa, debido a que se llamaba ‘La’ Tinka.

Finalmente, Cristalli aseguró que no hizo juicio a la empresa, pese a que estaba en planilla. Aunque su paso por el programa quedó atrás, el exconductor mantiene la satisfacción de haber sido parte de uno de los programas más exitosos de la televisión peruana.