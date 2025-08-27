Tráiler lleno de pavos se volcó en Mala y ciudadanos los sustraen en plena vía pública

La PNP realiza las investigaciones para conocer qué sucedió previo al saqueo de pavos en Mala. | Foto: composición LR | difusión

La PNP realiza las investigaciones para conocer qué sucedió previo al saqueo de pavos en Mala. | Foto: composición LR | difusión

La tarde de este miércoles 27 de agosto, un tráiler cargado de pavos se volcó en Bujama, Mala. Ante esta situación, un grupo de personas que presenció el accidente comenzó a sustraer los animales en plena vía pública. Luego, más ciudadanos llegaron para llevarse a los pavos sin el consentimiento del conductor. Es así como un grupo se concentró cerca a la vía, en el lugar donde impactó el vehículo, y generó caos en la zona.

Tras lo sucedido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para restablecer el orden y proteger la carga del transportista. Los oficiales pidieron a los ciudadanos que se retiraran o mantuvieran su distancia.

Tráiler lleno de pavos se volcó en Mala

En los videos compartidos por los ciudadanos que se encontraban en la zona, se observa cómo abren parte de los corrales trasladados por el vehículo, y una persona sube a la unidad para retirar uno a uno los pavos. Los animales fueron repartidos entre los ciudadanos presentes en el lugar. En ese momento, se ve cómo el caos y alboroto genera que una señora tropiece y otras también.

Los efectivos de la PNP al acudir a la zona, cercaron el lugar y realizaron las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el retiro del tráiler. Además, indagaron acerca de lo ocurrido.

PUEDES VER: Accidente en la autopista Ramiro Prialé deja al menos 20 heridos tras despiste y volcadura de combi

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.