Helicóptero que era trasladado por camión choca y derriba un poste en el Callao

Según testigos, la caída del poste casi provoca la muerte de un adulto mayor y una niña en el Callao. Las autoridades aún investigan la identidad del conductor del camión que trasladaba el helicóptero, así como el destino de este.

El poste que fue derribado por las hélices del helicóptero en el Callao es de una empresa de telefonía y habría afectado a los vecinos de la zona.
El poste que fue derribado por las hélices del helicóptero en el Callao es de una empresa de telefonía y habría afectado a los vecinos de la zona.

La tarde de este lunes 25 de agosto, las hélices de un helicóptero que era trasladado por un camión chocaron y derribaron un poste en la intersección de la avenida Miguel Grau con el Jr. Guisse, en el Callao. Según los testigos, el vehículo retrocedió para dar una vuelta en U e impactó contra la estructura, lo que ocasionó que el poste cayera sobre la pista. Ante lo sucedido, los agentes de Serenazgo llegaron al lugar para acordonar la zona y evitar el tránsito vehicular.

Asimismo, los residentes del lugar informaron que la caída del poste casi provoca la muerte de personas. "El helicóptero volteó y derribó el poste. Casi mata a un abuelito con su niña. El conductor desenredó los cordones que se habían enredado en la cola y se fue", declaró una comerciante en diálogo con RPP.

Helicóptero choca y derriba un poste en el Callao

De acuerdo con las investigaciones, el poste derribado es de telefonía y habría afectado a los vecinos de la zona. Ante lo ocurrido, el personal de Serenazgo espera que se inicien los trabajos para retirar la estructura que ha quedado en plena vía pública. Cabe señalar que, dichos agentes de seguridad ya revisaron las cámaras de seguridad del lugar para verificar lo ocurrido.

Asimismo, las autoridades realizaron la intervención del conductor del vehículo, identificado como Rodríguez Richard, quien quedó sujeto a las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados en la vía pública.

Vehículo que transportaba el helicóptero en el Callao

Vehículo que transportaba el helicóptero en el Callao. Foto: Serenazgo

Poste caído tras el impacto de hélices del helicóptero con estructura

Poste caído tras el impacto de hélices del helicóptero con estructura. Foto: Serenazgo

