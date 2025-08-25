Adulto mayor se resbala sobre la pista y muere atropellado por tráiler en la avenida Néstor Gambetta, en Callao
El conductor del tráiler se dio a la fuga tras el accidente de tránsito en plena avenida del Callao. Las autoridades trasladaron los restos del adulto mayor a la morgue de Bellavista.
Este lunes 25 de agosto, un adulto mayor de 67 años falleció tras ser atropellado por un tráiler cuando intentaba cruzar la avenida Néstor Gambetta, en la provincia constitucional del Callao. Según información preliminar, el ciudadano se resbaló en la acera, perdió el equilibrio y cayó sobre la pista, justo cuando pasaba un vehículo de carga pesada. Ante este lamentable accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para verificar los hechos.
En la zona también intervino el Ministerio Público y peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cuerpo. Todas las autoridades presentes iniciaron las indagaciones sobre lo ocurrido y pidieron las declaraciones de los testigos.
Adulto mayor cae sobre la pista y muere atropellado por tráiler en el Callao
De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, identificada como José Marcos Chaname, fue embestida por la parte trasera de un tráiler. Tras ello, el conductor del vehículo no se detuvo a auxiliarlo y se dio a la fuga. A la llegada de los agentes de la PNP, se cercó la zona y se ordenó el tránsito vehicular mientras se realizaban las pericias correspondientes. Luego, las autoridades trasladaron los restos a la morgue de Bellavista.
Ante estos hechos, los agentes de la PNP revisan las imágenes de las cámaras de seguridad y mantienen la búsqueda del vehículo involucrado, con el objetivo de identificar al responsable y ponerlo a disposición de la justicia.
