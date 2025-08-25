El Sindicato de Trabajadores Mineros de San Juan de Chorunga viene realizando una huelga general indefinida desde hace una semana tras no alcanzar acuerdos sobre incrementos salariales planteados en el marco de su segundo proceso de negociación colectiva con la empresa Orex S.A.C. (antes Century Mining Perú), localizada en Condesuyos, región de Arequipa.

En declaraciones a este medio, el secretario general de este gremio, Miguel Neyra, explicó que, pese al alza internacional del precio del oro y las utilidades estimadas por la compañía, su propuesta salarial no cubre ni el 50% de lo solicitado por los trabajadores que asciende a S/8. Incluso, en el 2024, este incremento fue de S/7, un monto menor al planteado en la actualidad.

"Con menos producción y un menor costo del oro, el año pasado se hizo efectivo un aumento de S/7. Ahora que, hay más producción, esta empresa solo quiere incrementar S/4 y buscan llevarse todas las ganancias. No es justo que esto ocurra sin reconocer el esfuerzo y sacrificio de todos los trabajadores", indicó el dirigente.

A este rechazo al aumento salarial solicitado, se suman otros hechos que revelan el poco interés de la compañía Orex en velar por el bienestar de sus trabajadores: sobrecarga laboral por falta de personal operativo, condiciones laborales precarias y la reiterada excusa de que la producción depende de terceros que laboran en concesiones y acopios externos.

Trabajadores mineros arribarán a Lima

Este martes 26 de agosto llegarán a Lima cerca de 300 trabajadores para marchar desde la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), ubicada en la cuadra 11 de la Avenida Brasil, con dirección hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Ellos demandan a la cartera liderada por Daniel Maurate que actúe con imparcialidad, celeridad y firmeza para garantizar el respeto a la negociación colectiva y el cumplimiento de los derechos laborales. No están dispuestos a aceptar maniobras dilatorias o medidas que sigan negando soluciones reales a los trabajadores, mientras las ganancias empresariales continúan aumentando.

"En caso de no haber solución mañana, seguiremos movilizándonos hacia el Ministerio de Trabajo. Si la empresa reconoce el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, estamos abiertos al diálogo. De lo contrario, seguiremos con nuestra huelga indefinida que es un derecho constitucional", enfatizó el dirigente Miguel Neyra.

La protesta de los trabajadores de San Juan de Chorunga es respaldada por la Federación Minera. De acuerdo con su secretario general, Edmer Bartolo, la huelga indefinida es consecuencia directa de la intransigencia de la empresa Orex que los humilla con aumentos miserables y condiciones laborales precarias.

Un problema recurrente es la tercerización utilizada por este tipo de compañías que evaden responsabilidades directas con su personal y priorizan sus ingresos por encima de garantizar derechos. Para el dirigente de la FNTMMSP, hay pocos avances en materia de seguridad y salud ocupacional, teniendo en cuenta que esta actividad está expuesta a accidentes y enfermedades.

"Aquí las empresas están creciendo abismalmente con los altos precios de los metales y ganan un montón de dinero. Sin embargo, no reconocen a sus trabajadores, solo vulneran sus derechos y quieren debilitar a las organizaciones sindicales. Una empresa debería buscar el equilibro entre su crecimiento y el de los trabajadores que sufren el alza de la canasta básica familiar", anotó Bartolo.

Despidos a trabajadores de San Ignacio de Morococha

Otro caso de vulneración de derechos laborales es el que afrontan los trabajadores de San Ignacio de Morococha, minera ubicada en la provincia de La Oroya, región de Junín. Según Bartolo, esta empresa ha iniciado un segundo procedimiento de cese colectivo y suspensión perfecta de labores que ya ha afectado a 240 empleados, pese a que el primero aún no ha sido resuelto.

Los argumentos para justificar esta decisión se basan en una supuesta “crisis económica” y la necesidad de reducir costos operativos a fin de salvaguardar la continuidad del negocio. Para el dirigente minero, el trasfondo sería promover medidas de recorte de personal, destruir la organización sindical y amedrentar a los trabajadores.

"Esto proviene a raíz de que hubo cerca de 6 accidentes fatales en la empresa. Pero, eso básicamente es responsabilidad de ellos, no de los trabajadores. En las inspecciones que hizo Osinergmin ha cerrado dos galerías, entonces, la empresa tenía que dar solución a eso, pero ha hecho oídos sordos y ha optado por aplicar la suspensión perfecta a los trabajadores. En total, en los dos ceses se han afectado a más de 160 trabajadores", sentenció.