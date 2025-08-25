HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Economía

Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Tras no llegar a acuerdos con la empresa minera Orex S.A.C., los trabajadores han paralizado sus labores. Una delegación proveniente de San Juan de Chorunga (Arequipa) llegará a Lima este martes para exigir un incremento salarial justo.

Luego de cuatro meses de conversaciones fallidas, los trabajadores de San Juan de Chorunga acatan una huelga por incrementos salariales justos. Foto: difusión
Luego de cuatro meses de conversaciones fallidas, los trabajadores de San Juan de Chorunga acatan una huelga por incrementos salariales justos. Foto: difusión

El Sindicato de Trabajadores Mineros de San Juan de Chorunga viene realizando una huelga general indefinida desde hace una semana tras no alcanzar acuerdos sobre incrementos salariales planteados en el marco de su segundo proceso de negociación colectiva con la empresa Orex S.A.C. (antes Century Mining Perú), localizada en Condesuyos, región de Arequipa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En declaraciones a este medio, el secretario general de este gremio, Miguel Neyra, explicó que, pese al alza internacional del precio del oro y las utilidades estimadas por la compañía, su propuesta salarial no cubre ni el 50% de lo solicitado por los trabajadores que asciende a S/8. Incluso, en el 2024, este incremento fue de S/7, un monto menor al planteado en la actualidad.

PUEDES VER: Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

lr.pe

"Con menos producción y un menor costo del oro, el año pasado se hizo efectivo un aumento de S/7. Ahora que, hay más producción, esta empresa solo quiere incrementar S/4 y buscan llevarse todas las ganancias. No es justo que esto ocurra sin reconocer el esfuerzo y sacrificio de todos los trabajadores", indicó el dirigente.

A este rechazo al aumento salarial solicitado, se suman otros hechos que revelan el poco interés de la compañía Orex en velar por el bienestar de sus trabajadores: sobrecarga laboral por falta de personal operativo, condiciones laborales precarias y la reiterada excusa de que la producción depende de terceros que laboran en concesiones y acopios externos.

PUEDES VER: Nuevo retiro AFP 2025: Comisión de Economía hace una pausa y volverá a sesionar en septiembre

lr.pe

Trabajadores mineros arribarán a Lima

Este martes 26 de agosto llegarán a Lima cerca de 300 trabajadores para marchar desde la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), ubicada en la cuadra 11 de la Avenida Brasil, con dirección hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Ellos demandan a la cartera liderada por Daniel Maurate que actúe con imparcialidad, celeridad y firmeza para garantizar el respeto a la negociación colectiva y el cumplimiento de los derechos laborales. No están dispuestos a aceptar maniobras dilatorias o medidas que sigan negando soluciones reales a los trabajadores, mientras las ganancias empresariales continúan aumentando.

"En caso de no haber solución mañana, seguiremos movilizándonos hacia el Ministerio de Trabajo. Si la empresa reconoce el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, estamos abiertos al diálogo. De lo contrario, seguiremos con nuestra huelga indefinida que es un derecho constitucional", enfatizó el dirigente Miguel Neyra.

PUEDES VER: MTPE en contra del retiro de AFP: Daniel Maurate advierte que proyectos de ley perjudicarán a trabajadores

lr.pe

La protesta de los trabajadores de San Juan de Chorunga es respaldada por la Federación Minera. De acuerdo con su secretario general, Edmer Bartolo, la huelga indefinida es consecuencia directa de la intransigencia de la empresa Orex que los humilla con aumentos miserables y condiciones laborales precarias.

Un problema recurrente es la tercerización utilizada por este tipo de compañías que evaden responsabilidades directas con su personal y priorizan sus ingresos por encima de garantizar derechos. Para el dirigente de la FNTMMSP, hay pocos avances en materia de seguridad y salud ocupacional, teniendo en cuenta que esta actividad está expuesta a accidentes y enfermedades.

"Aquí las empresas están creciendo abismalmente con los altos precios de los metales y ganan un montón de dinero. Sin embargo, no reconocen a sus trabajadores, solo vulneran sus derechos y quieren debilitar a las organizaciones sindicales. Una empresa debería buscar el equilibro entre su crecimiento y el de los trabajadores que sufren el alza de la canasta básica familiar", anotó Bartolo.

PUEDES VER: Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

lr.pe

Despidos a trabajadores de San Ignacio de Morococha

Otro caso de vulneración de derechos laborales es el que afrontan los trabajadores de San Ignacio de Morococha, minera ubicada en la provincia de La Oroya, región de Junín. Según Bartolo, esta empresa ha iniciado un segundo procedimiento de cese colectivo y suspensión perfecta de labores que ya ha afectado a 240 empleados, pese a que el primero aún no ha sido resuelto.

Los argumentos para justificar esta decisión se basan en una supuesta “crisis económica” y la necesidad de reducir costos operativos a fin de salvaguardar la continuidad del negocio. Para el dirigente minero, el trasfondo sería promover medidas de recorte de personal, destruir la organización sindical y amedrentar a los trabajadores.

"Esto proviene a raíz de que hubo cerca de 6 accidentes fatales en la empresa. Pero, eso básicamente es responsabilidad de ellos, no de los trabajadores. En las inspecciones que hizo Osinergmin ha cerrado dos galerías, entonces, la empresa tenía que dar solución a eso, pero ha hecho oídos sordos y ha optado por aplicar la suspensión perfecta a los trabajadores. En total, en los dos ceses se han afectado a más de 160 trabajadores", sentenció.

Notas relacionadas
Trabajadores de refinería de zinc en Cajamarquilla inician huelga por aumentos salariales

Trabajadores de refinería de zinc en Cajamarquilla inician huelga por aumentos salariales

LEER MÁS
MTPE en contra del retiro de AFP: Daniel Maurate advierte que proyectos de ley perjudicarán a trabajadores

MTPE en contra del retiro de AFP: Daniel Maurate advierte que proyectos de ley perjudicarán a trabajadores

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

LEER MÁS
Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

LEER MÁS
CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Economía

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota