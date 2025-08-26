HOYSuscripcion LR Focus

Descubren a postulante en Arequipa con dispositivos camuflados en la ropa: postulaba a la carrera de Medicina

Policía detectó a joven de 18 años con audífonos ocultos y cables cosidos durante examen en la UCSM.

Postulante de medicina es hallado con aparatos ocultos durante examen de admisión.
La jornada de admisión a la Universidad Católica Santa María (UCSM) de Arequipa quedó marcada por un hecho insólito. Un postulante de 18 años, identificado como Leonel Q.F., fue intervenido antes de iniciar la prueba de ingreso a la carrera de Medicina. Su actitud nerviosa despertó sospechas entre los agentes de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaban un operativo de control en las instalaciones universitarias.

Al efectuar una revisión, los efectivos hallaron sofisticados aparatos electrónicos ocultos en su vestimenta. El joven llevaba cables cosidos en el polo y la ropa interior, además de diminutos audífonos incrustados en los oídos que solo podían retirarse con un imán. Estos dispositivos, según las autoridades, habrían servido para recibir respuestas desde el exterior durante el examen de admisión.

Fraude en exámenes de admisión en Arequipa

El caso generó gran alarma porque no se trata de un hecho aislado. En enero de 2025, el Ministerio Público abrió una investigación por un presunto tráfico de vacantes en la facultad de Medicina de la UCSM. La denuncia señalaba pagos de hasta 27 mil soles para asegurar un cupo en la universidad, lo que reveló indicios de irregularidades en el proceso de selección. La institución negó la existencia de mafias internas, aunque manifestó que coopera con las pesquisas fiscales.

Este nuevo episodio en Arequipa se suma a otros registrados en distintas regiones. En Cajamarca, una postulante fue sorprendida con un aparato marcado como “SOS” y un audífono escondido durante un examen de la Universidad Nacional de Cajamarca. En Puno, cuatro jóvenes fueron intervenidos con microdispositivos colocados en el cuerpo, mientras que en la Universidad Nacional de San Agustín se desbarató una red llamada “Los cerebritos del sur”, dedicada a suplantar aspirantes y utilizar relojes inteligentes para copiar.

