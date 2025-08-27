HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Sociedad

Arequipa: corte de luz según Seal hoy por horarios y zonas

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en Arequipa, que durarán hasta 8 horas. La interrupción afectará diversas urbanizaciones.

Seal anuncia cortes de luz programados en Arequipa
Seal anuncia cortes de luz programados en Arequipa | Composición LR | Andina

Como parte de sus labores de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas hasta fin de agosto, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó sobre nuevos cortes de luz programados en distintos distritos de Arequipa. Estas interrupciones, que impactarán varias urbanizaciones, podrían durar hasta 8 horas.

Seal recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer los horarios y las zonas afectadas, y sugirió tomar precauciones para minimizar las molestias durante la ejecución de los trabajos.

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectados

Corte de luz 27 de agosto

Mollendo

  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Urbanización Los Albatros
  • Horario de interrupción: 07:00 a 15:00

Majes

  • Motivo: Mantenimiento en redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Asentamiento E7-E6-E5 parcela
  • Horario de interrupción: 07:00 a 15:00

Cerro Colorado

  • Motivo: Actividades de reforzamiento de redes por la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV”
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Pedro Huillca Tecse, Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo Sector I, II, III, IV, V
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

Arequipa

  • Motivo: Reforzamiento de redes y cambio de transformador a 100 kVA
  • Zonas afectadas: AA. HH Villa Continental
  • Horario de interrupción: 08:00 a 13:00
  • Motivo: Reforzamiento de redes y cambio de transformador a 100 kVA
  • Zonas afectadas: Urbanización Felipe Santiago Salaverry
  • Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Corte de luz 28 de agosto

Cerro Colorado

  • Motivo: Reforzamiento de redes por la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV”
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Guillermo Mercado, Las Gardenias, Pro-Vivienda de Interés, Las Torres, La Nueva Surimana, Goyeneche, Aldo Moro, Villa, Taller Hernán Bedoya Forga
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

Arequipa

  • Motivo: Mantenimiento de redes y cambio de tablero de distribución
  • Zonas afectadas: Av. Mariscal Castilla
  • Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Corte de luz 29 de agosto

Mollendo

  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Parque Acuático y 1ra Playa
  • Horario de interrupción: 07:00 a 15:00

Cayma y Cerro Colorado

  • Motivo: Reforzamiento de redes por la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV”
  • Zonas afectadas: Cayma: Los Ángeles del Sur Zona A y B, Av. Granjeros 28 de Julio, Fundo Cabrerias, Villa Cerrillos, Villa Progreso; Cerro Colorado: La Fortaleza Chachani, Los Montoneros
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

