Corte de luz en Arequipa programado por Seal: distritos y horarios afectados del 18 al 22 de agosto
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció cortes programados de electricidad en Arequipa, afectando diversas subestaciones. Las interrupciones podrían durar hasta 8 horas.
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Según la empresa, estas interrupciones, que afectarán diversas urbanizaciones, podrán prolongarse hasta 8 horas.
Seal recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales sobre los horarios y zonas afectadas, e instó a la población a tomar precauciones para reducir molestias durante la ejecución de los trabajos.
PUEDES VER: La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones, y estaría lista en 7 meses
Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectados
Corte de luz 18 de agosto
Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro, Cayarani, Orcopampa
- Zonas afectadas: Urbanizaciones de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Urbanizaciones de Cayarani: Cucho Rancho, Umachulcco; Urbanizaciones de Orcopampa: Misapuquio
- Motivo: Mejoramiento de línea primaria en 22.9 KV entre Misapuquio y Cotahuasi
- Horario de interrupción: 07:00 a 16:00
Cerro Colorado
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del alimentador Las Flores
- Zonas afectadas: Urbanizaciones A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vasquez, Andres Avelino Caceres, Francisco Garcia Calderon Sector 1, 2, 3, 4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernan Bedoya Forga II, Las Flores Zona 1-8, Las Gardenias, Las Torres, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Las Canteras, Villa Magisterial 1-4
- Horario de interrupción: 08:00 a 16:00
Corte de luz 19 de agosto
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del alimentador Las Flores
- Zonas afectadas: Urbanizaciones Hernan Bedoya Forga y Villa Paraíso, distrito de Cerro Colorado
- Horario de interrupción: 08:00 a 16:00
PUEDES VER: 485 Aniversario de Arequipa: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos
Corte de luz 20 de agosto
- Motivo: Mantenimiento al transformador de potencia
- Zonas afectadas: Urbanizaciones de los distritos de Characato, Sabandía, Socabaya, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Pocsi y Jacobo Hunter, incluyendo sectores como Los Cipreses, Virgen de la Candelaria, Apac La Villa Socabaya, Villa Jerusalen, Huicchuna, Alcosa, Pampas del Cusco, 13 de Agosto, entre otros.
- Horario de interrupción: 07:30 a 15:30
Characato, Sabandía, Socabaya, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Pocsi, Jacobo Hunter
- Motivo: Mantenimiento al transformador de potencia
- Zonas afectadas:
- Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B, C, D, La Rinconada de Characato, Nuevo Characato, Villa Cristo Salvador, Villa Gustavo Mohme, Villa Zegarra, Virgen de Lourdes
- Sabandía: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandía, Yumina
- Socabaya: Apac La Villa Socabaya, La Pampa, Pueblo Viejo, San Fernando, Socabaya Viejo, Villa del Sur, Humanidad, La Mansión de Socabaya, La Rinconada Pre Urbano, Las Peñas, Los Ángeles de Socabaya, Nueva Fecia, Santa Martha, Villa Jerusalén, Santa Anita II, Horacio Zeballos Gamez Sector A-G, La Glorieta, San Pedro La Huaylla, 28 de Julio
- Mollebaya: Alcosa, Ampliación Santa Ana de Mollebaya, El Pajonal, Huerto del Edén, Ladrilleros Cono Sur, Machahuay, Nuevo Horizonte, Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur, San Isidro, Villa Esperanza, Virgen de Chapi, El Mirador de Mollebaya, Santa Ana, Agua Buena, Bella Vista, La Capilla, La Pampa, La Rinconada, Polobaya Chico, San José de Uzuña, Totorani, Uzuña
- Quequeña: As.Viv.Granja San Isidro Labrador, Belaunde Terry, Peregrinos de Chapi-Zona Quebrada Honda, Quequeña, Yarabamba, 1ro de Mayo, Avis Santa María de Characato
- Yarabamba: Ladrilleros Cono Sur Anexo La Banda, Linares Moscoso, Pueblo Peñas Negras, Quichinihuaya, San Antonio de Sogay, San Antonio de Yarabamba, Sogay, Villa Unión, Yarabamba
- Pocsi: Huicchuna, Piaca, Pocsi, Tuctumpaya
- Jacobo Hunter: 13 de Agosto, 28 de Julio, Alto de La Alianza, Andrés Avelino Cáceres, Buen Panorama, Campiña Ecológica de Huasacache, Coronel Arias Araguez, Huasacache, León del Sur, Los Olivos, Mirador de Huasacache, Paisajista, Pampas del Cusco Zona A y B, Santa Mónica, Tingo Grande
- Horario de interrupción: 07:30 a 15:30
Cerro Colorado
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores
- Zonas afectadas: Asc. Augusto Chávez Bedoya, Asc. Tierra Prometida Las Mercedes, Residencial Santa María
- Horario de interrupción: 08:00 a 16:00
Nicolás de Piérola
- Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
- Zonas afectadas: AA. HH Nicolás de Piérola
- Horario de interrupción: 08:00 a 13:00
Mariano Melgar
- Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
- Zonas afectadas: Calle Arias Aragüés, P.T. Urb. Mariano Melgar
- Horario de interrupción: 08:00 a 13:00
Corte de luz 21 de agosto
Cerro Colorado
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores
- Zonas afectadas: Villa El Salvador Zona A y B, Mercado Mayorista Zona A, Villa San Juan
- Horario de interrupción: 08:00 a 16:00
Corte de luz 22 de agosto
Mejía
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
- Zonas afectadas: Guilardi, Las Casuarinas, Las Casuarinas II
- Horario de interrupción: 07:30 a 15:30
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
Recomendaciones ante cortes de luz
Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:
- Carga previamente tus dispositivos móviles.
- Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
- Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
- Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.