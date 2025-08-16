HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Corte de luz en Arequipa programado por Seal: distritos y horarios afectados del 18 al 22 de agosto

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció cortes programados de electricidad en Arequipa, afectando diversas subestaciones. Las interrupciones podrían durar hasta 8 horas.

Seal anuncia nuevos cortes de electricidad programados en Arequipa
Seal anuncia nuevos cortes de electricidad programados en Arequipa | Composición LR | Andina/difusión

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Según la empresa, estas interrupciones, que afectarán diversas urbanizaciones, podrán prolongarse hasta 8 horas.

Seal recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales sobre los horarios y zonas afectadas, e instó a la población a tomar precauciones para reducir molestias durante la ejecución de los trabajos.

PUEDES VER: La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones, y estaría lista en 7 meses

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectados

Corte de luz 18 de agosto

Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro, Cayarani, Orcopampa

  • Zonas afectadas: Urbanizaciones de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Urbanizaciones de Cayarani: Cucho Rancho, Umachulcco; Urbanizaciones de Orcopampa: Misapuquio
  • Motivo: Mejoramiento de línea primaria en 22.9 KV entre Misapuquio y Cotahuasi
  • Horario de interrupción: 07:00 a 16:00

Cerro Colorado

  • Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del alimentador Las Flores
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vasquez, Andres Avelino Caceres, Francisco Garcia Calderon Sector 1, 2, 3, 4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernan Bedoya Forga II, Las Flores Zona 1-8, Las Gardenias, Las Torres, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Las Canteras, Villa Magisterial 1-4
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

Corte de luz 19 de agosto

  • Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del alimentador Las Flores
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Hernan Bedoya Forga y Villa Paraíso, distrito de Cerro Colorado
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

PUEDES VER: 485 Aniversario de Arequipa: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

lr.pe

Corte de luz 20 de agosto

  • Motivo: Mantenimiento al transformador de potencia
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones de los distritos de Characato, Sabandía, Socabaya, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Pocsi y Jacobo Hunter, incluyendo sectores como Los Cipreses, Virgen de la Candelaria, Apac La Villa Socabaya, Villa Jerusalen, Huicchuna, Alcosa, Pampas del Cusco, 13 de Agosto, entre otros.
  • Horario de interrupción: 07:30 a 15:30

Characato, Sabandía, Socabaya, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Pocsi, Jacobo Hunter

  • Motivo: Mantenimiento al transformador de potencia
  • Zonas afectadas:
  • Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B, C, D, La Rinconada de Characato, Nuevo Characato, Villa Cristo Salvador, Villa Gustavo Mohme, Villa Zegarra, Virgen de Lourdes
  • Sabandía: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandía, Yumina
  • Socabaya: Apac La Villa Socabaya, La Pampa, Pueblo Viejo, San Fernando, Socabaya Viejo, Villa del Sur, Humanidad, La Mansión de Socabaya, La Rinconada Pre Urbano, Las Peñas, Los Ángeles de Socabaya, Nueva Fecia, Santa Martha, Villa Jerusalén, Santa Anita II, Horacio Zeballos Gamez Sector A-G, La Glorieta, San Pedro La Huaylla, 28 de Julio
  • Mollebaya: Alcosa, Ampliación Santa Ana de Mollebaya, El Pajonal, Huerto del Edén, Ladrilleros Cono Sur, Machahuay, Nuevo Horizonte, Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur, San Isidro, Villa Esperanza, Virgen de Chapi, El Mirador de Mollebaya, Santa Ana, Agua Buena, Bella Vista, La Capilla, La Pampa, La Rinconada, Polobaya Chico, San José de Uzuña, Totorani, Uzuña
  • Quequeña: As.Viv.Granja San Isidro Labrador, Belaunde Terry, Peregrinos de Chapi-Zona Quebrada Honda, Quequeña, Yarabamba, 1ro de Mayo, Avis Santa María de Characato
  • Yarabamba: Ladrilleros Cono Sur Anexo La Banda, Linares Moscoso, Pueblo Peñas Negras, Quichinihuaya, San Antonio de Sogay, San Antonio de Yarabamba, Sogay, Villa Unión, Yarabamba
  • Pocsi: Huicchuna, Piaca, Pocsi, Tuctumpaya
  • Jacobo Hunter: 13 de Agosto, 28 de Julio, Alto de La Alianza, Andrés Avelino Cáceres, Buen Panorama, Campiña Ecológica de Huasacache, Coronel Arias Araguez, Huasacache, León del Sur, Los Olivos, Mirador de Huasacache, Paisajista, Pampas del Cusco Zona A y B, Santa Mónica, Tingo Grande
  • Horario de interrupción: 07:30 a 15:30

Cerro Colorado

  • Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores
  • Zonas afectadas: Asc. Augusto Chávez Bedoya, Asc. Tierra Prometida Las Mercedes, Residencial Santa María
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

Nicolás de Piérola

  • Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
  • Zonas afectadas: AA. HH Nicolás de Piérola
  • Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Mariano Melgar

  • Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
  • Zonas afectadas: Calle Arias Aragüés, P.T. Urb. Mariano Melgar
  • Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Corte de luz 21 de agosto

Cerro Colorado

  • Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores
  • Zonas afectadas: Villa El Salvador Zona A y B, Mercado Mayorista Zona A, Villa San Juan
  • Horario de interrupción: 08:00 a 16:00

Corte de luz 22 de agosto

Mejía

  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Guilardi, Las Casuarinas, Las Casuarinas II
  • Horario de interrupción: 07:30 a 15:30

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: distritos afectados entre el 13 y 18 de agosto, según Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos afectados entre el 13 y 18 de agosto, según Sedapar

LEER MÁS
10 homicidios en las últimas 24 horas

10 homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Temblor de magnitud 4,3 remeció hoy Lima, según IGP

Temblor de magnitud 4,3 remeció hoy Lima, según IGP

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Siete mueren en accidente de bus en Puno: viajaban por trabajo y a visitar familiares

Siete mueren en accidente de bus en Puno: viajaban por trabajo y a visitar familiares

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota