HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Tendencias

Joven es viral tras pedirle al taxista que la deje manejar porque tenía prisa: "Era tarde"

Taxista optó por sentarse en el asiento trasero. "El señor y los que no sabemos decir que no", bromearon usuarios en TikTok.

Le pidió al conductor que ingrese a una autopista y así poder llegar a tiempo a agencia.
Le pidió al conductor que ingrese a una autopista y así poder llegar a tiempo a agencia. | Foto: composición LR/ mich_crngz/ TikTok

Una joven mexicana se viralizó luego de ser captada manejando el taxi que solicitó. Todo surgió cuando notó que el tiempo no le iba a alcanzar para realizar algunas actividades y tuvo que pedirle el volante al conductor. Para sorpresa de muchos, el taxista no rechazó la propuesta y se sentó en el asiento posterior. La historia viral en TikTok generó divertidas reacciones.

Joven pidió manejar el taxi para avanzar más rápido

De acuerdo al clip en la cuenta mich_crngz en TikTok, una joven mexicana tenía que acudir a una agencia para la entrega de una camioneta para la distribución de sus productos. Solicitó el apoyo de un taxista de su confianza y durante el trayecto le informaron que tenía que entregar cristalería en un local de eventos. "Era fin de semana, y si no llegaba temprano, pues ya no me iban a entregar la camioneta. Me dijeron que había una cristalería que tenía que llevar y todavía se me estaba haciendo más tarde", agregó.

PUEDES VER: Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

lr.pe

Por lo tanto, le pidió al taxista que tome un atajo por la autopista, pero este le comentó que no podría señalando que en ese lugar hay muchos accidentes. De esta forma, ella le sugirió tomar el volante de la unidad y el conductor aceptó. "Yo creo que él no supo que decirme y aparte es muy amable, entonces creo que por eso decidió irse atrás. Y ya me subí muy rápido porque realmente no estaba pensando más, solo en llegar tiempo. Era tarde", explicó

Todo el viaje transcurrió sin problemas y el taxista pudo regresar por una vía sin ingresar a la autopista. Al principio, el chofer intentó no cobrarle a la joven pasajera, pero finalmente accedió. "10 de 10 con el servicio", resaltó la joven en redes.

PUEDES VER: Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

lr.pe

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

Como era de esperarse, usuarios compartieron sus reacciones, algunos lo tomaron con bastante humor. "El señor y los que no sabemos decir que no", "El taxista: excelente servicio, nunca me habían pagado por ser pasajero", "Y se subía atrás jajaja", "Tu poder de convencimiento debe ser impresionante", "Como voltea a todos lados antes de subirse jaja", "A mí me enseñaron que lo peor que te pueden decir es que no. Así que no se pierde nada por preguntar jaja", reaccionaron cibernautas en redes.

Notas relacionadas
Delivery sorprende al trasladar una refrigeradora en su motocicleta y usuarios bromean: “MudanzasYa”

Delivery sorprende al trasladar una refrigeradora en su motocicleta y usuarios bromean: “MudanzasYa”

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

LEER MÁS
César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

LEER MÁS
Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

LEER MÁS
Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Tendencias

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota