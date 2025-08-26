Una joven mexicana se viralizó luego de ser captada manejando el taxi que solicitó. Todo surgió cuando notó que el tiempo no le iba a alcanzar para realizar algunas actividades y tuvo que pedirle el volante al conductor. Para sorpresa de muchos, el taxista no rechazó la propuesta y se sentó en el asiento posterior. La historia viral en TikTok generó divertidas reacciones.

Joven pidió manejar el taxi para avanzar más rápido

De acuerdo al clip en la cuenta mich_crngz en TikTok, una joven mexicana tenía que acudir a una agencia para la entrega de una camioneta para la distribución de sus productos. Solicitó el apoyo de un taxista de su confianza y durante el trayecto le informaron que tenía que entregar cristalería en un local de eventos. "Era fin de semana, y si no llegaba temprano, pues ya no me iban a entregar la camioneta. Me dijeron que había una cristalería que tenía que llevar y todavía se me estaba haciendo más tarde", agregó.

Por lo tanto, le pidió al taxista que tome un atajo por la autopista, pero este le comentó que no podría señalando que en ese lugar hay muchos accidentes. De esta forma, ella le sugirió tomar el volante de la unidad y el conductor aceptó. "Yo creo que él no supo que decirme y aparte es muy amable, entonces creo que por eso decidió irse atrás. Y ya me subí muy rápido porque realmente no estaba pensando más, solo en llegar tiempo. Era tarde", explicó

Todo el viaje transcurrió sin problemas y el taxista pudo regresar por una vía sin ingresar a la autopista. Al principio, el chofer intentó no cobrarle a la joven pasajera, pero finalmente accedió. "10 de 10 con el servicio", resaltó la joven en redes.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

Como era de esperarse, usuarios compartieron sus reacciones, algunos lo tomaron con bastante humor. "El señor y los que no sabemos decir que no", "El taxista: excelente servicio, nunca me habían pagado por ser pasajero", "Y se subía atrás jajaja", "Tu poder de convencimiento debe ser impresionante", "Como voltea a todos lados antes de subirse jaja", "A mí me enseñaron que lo peor que te pueden decir es que no. Así que no se pierde nada por preguntar jaja", reaccionaron cibernautas en redes.