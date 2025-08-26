HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Sociedad

¡Buscan hogar! Karim y Darlin, las perritas hermanas que fueron abandonadas en una estación del Metropolitano

Adopción responsable. Las perritas de un año y medio son inseparables. Buscan un hogar con urgencia porque de lo contrario tendrán que volver a vivir en la calle.

Dos perritas fueron halladas en la estación Naranjal del Metropolitano.
No es extraño que día a día aparezcan animales abandonados en diversas partes del Perú. Esta vez, ocurrió con Karim y Darlin, dos perritas hermanas que aparecieron en la estación Naranjal del Metropolitano. Se abrigaban entre ellas y no querían separarse. Temerosas, solo aceptaron la ayuda de una persona que decidió llevarlas a un parque cercano a fin de evitarles más sufrimiento.

Una vez en el parque, las perritas continuaron viviendo en el abandono. Fue entonces cuando una persona, integrante del grupo Patitas Naranjal, las vio y, al verlas que eran hembritas, no dudó en llevarlas a un centro veterinario para esterilizarlas.

“No podía dejarlas allí, estaban tan solas y tuve miedo de que vengan perros y las preñen, iban a ser peor sus vidas”, indicó la rescatista, quien ya tiene varios animales a su cargo, por lo que le es imposible adoptarlas.

Las perritas fueron esterilizadas y salieron bien de la operación. Se recuperaron y ahora se encuentran en un espacio temporal, pero no tienen más de cinco días para continuar allí, de lo contrario, tendrán que volver a vivir en el parque.

lr.pe

Karim y Darlin, así las han nombrado, son hermanas, inseparables, muy cariñosas y tranquilas. Tendrán aproximadamente un año y medio. Son de tamaño mediano, no crecerán más. Ambas buscan un hogar en la que puedan seguir estando juntas.

Los que deseen apoyar a Karim y Darlin, ya sea con un hogar, un temporal, alimentos, vacunas, desparasitadores o antipulgas, comunicarse al 962 645 604 (Maribel) o 934624810 (Richard). Solo se entregará en adopción a personas responsables que acepten el seguimiento y visitas a las perritas.

El grupo Patitas Naranjal está conformado por personas que emprendieron una labor de rescate a los animales de la zona de la urbanización Naranjal, en San Martín de Porres. Esto, a raíz del creciente abandono y maltrato animal que ocurría en la referida zona. A la fecha cuentan con un sinfín de perritos y gatitos salvados, recuperados y puestos en adopción.

