Un universitario de tan solo 18 años, identificado como Diego Flores Bulnes, fue asesinado en la intersección de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y El Sol, en el distrito de Villa El Salvador, por un grupo de hombres que iban a bordo de otro vehículo, el último sábado 23 de agosto. La víctima, quien se trasladaba junto a su hermano en su auto, tuvo una discusión de tránsito, lo que desencadenó su trágica muerte.

Tras lo sucedido, las autoridades intervinieron a los presuntos implicados de la brutal golpiza que recibió el joven universitario. De acuerdo al testimonio del tío de la víctima, uno de los detenidos confesó haber participado en el ataque. "Se hizo los seguimientos y se capturó a esta persona que ha confesado que sí ha participado en este hecho", sostuvo en una entrevista para Latina.

Implicado en asesinato a golpes de joven universitario confiesa crimen

El familiar del joven asesinado a golpes sostuvo que uno de los implicados ha sido detenido. De acuerdo a sus declaraciones, este sujeto permanece en la Depincri de Villa El Salvador y fue identificado como Eduard Alejandro Sánchez Ordoñez (31), quien habría confesado haber participado en el crimen.

"Falta capturar al conductor de este vehículo, quien es el que se ensaña con la golpiza a mi sobrino, provocándole la muerte. Ha brindado información (del paradero del culpable). Están ubicándolo", mencionó el tío del joven que cursaba el cuarto ciclo de la carrera de Contabilidad.

El día del crimen, Diego se encontraba junto a su hermano David, con quien salía de trabajar decorando viviendas para eventos sociales. El asesinato se produjo luego de una discusión entre la víctima y el conductor de un auto gris, quien interceptó al joven junto a un grupo de sujetos luego de que este le reclamara por no usar las luces direccionales de su vehículo.

"Delante de ellos venía un auto gris. Entonces se le adelanta y el carro gris gira a la izquierda y luego bruscamente a la derecha para ingresar a un carwash. Mi sobrino frena y le increpa: 'Pon las direccionales'", acotó uno de sus familiares. En total, habrían sido cuatro sujetos de nacionalidad venezolana los que participaron en este ataque que acabó con la vida de un joven universitario.

Detenido estaría relacionado con la banda criminal 'Los Chamos del Diablo'

De acuerdo con la información policial, el mismo día del incidente se detuvo a uno de los presuntos agresores, quien fue reconocido por el hermano de Diego como uno de los sujetos que lo inmovilizó durante la golpiza. Cabe precisar que el operativo se realizó en una vivienda de la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador.

Por si fuera poco, en el lugar se encontraron con armas y envoltorios de marihuana. No obstante, en la vivienda también se intervino a otros individuos que estarían vinculados a la autodenominada banda criminal Los Chamos del Diablo. Al cierre de esta nota, la Policía Nacional está tras los pasos de los demás implicados en el ataque, sobre todo, del conductor, quien habría terminado con la vida del joven estudiante.

