Peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser captada en la "Dark Web": este es el delito que cometió por $20.000

La mujer fue intervenida en el aeropuerto de Bali luego de que las autoridades captaran su extraña forma de comportarse. Debido a las severas sanciones de Indonesia, ella podría ser condenada a muerte.

La mujer fue detenida tras ocultar en su cuerpo 1,4 kg de cocaína y decenas de pastillas de éxtasis. Foto: Composición LR/EFE
La mujer fue detenida tras ocultar en su cuerpo 1,4 kg de cocaína y decenas de pastillas de éxtasis. Foto: Composición LR/EFE

Una mujer peruana de 42 años y de iniciales N. S. fue arrestada en Bali, Indonesia, por intentar traficar 1,4 kg de cocaína. Además, podría enfrentar la pena de muerte tras aceptar un pago de USD 20.000 por el traslado de la droga, la cual iba oculta en un juguete para adultos al interior de sus partes íntimas.

De acuerdo con la agencia de prensa AFP, el arresto se suscitó el pasado 12 de agosto en el aeropuerto internacional de la ciudad de Bali. De acuerdo con el reporte policial, la mujer señaló haber sido contactada por un sujeto, aún no identificado, en abril a través de la internet profunda (dark web).

El caso de la mujer peruana que podría ser condenada a muerte en Indonesia

Debido a los comportamientos extraños de la mujer peruana, la policía de Bali realizó los controles adicionales, lo que llevó a descubrir que la droga y 85 pastillas naranjas de éxtasis estaban al interior de su cuerpo y en su sujetador, respectivamente.

"Los aduaneros sospecharon de su comportamiento y, tras consultar con la policía, realizaron controles adicionales", declararon las autoridades en rueda de prensa. Además, señalaron que la mujer llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar.

De acuerdo con el Ministerio de Inmigración y Servicios Correccionales, son más de 90 extranjeros los que se encuentran actualmente detenidos en el país y que están condenados a muerte por el tráfico de drogas. No obstante, recalcaron que en un acto de clemencia, el gobierno de Indonesia ha permitido que los detenidos puedan ser repatriados.

Peruana confesó haber sido captada en la Dark Web

De acuerdo con las confesiones de la ciudadana peruana N. S., ella habría sido captada en abril de este año por un sujeto en la web profunda o también conocida como "Dark Web" y que le habrían ofrecido $20.000 por trasladar la droga. Al respecto, la mujer ahora podría ser condenada a muerte debido a las legislaciones severas que tiene Indonesia en materia de tráfico de drogas.

Recordemos que la denominada "Dark Web" es una parte baja del Internet, la cual es accesible solo a través de redes especializadas que ocultan la identidad y ubicación de los usuarios. A consecuencia de ello, se ha registrado que en dicho espacio existe información robada y que, en muchas ocasiones, los cibernautas son captados para cometer actividades ilegales.

