Sociedad

Mercado La Parada de La Victoria será renovado con una inversión de S/350 millones: estaría listo en 2027

Durante las obras, más de 800 comerciantes del mercado La Parada serán reubicados temporalmente en el Parque del Migrante, asegurando la continuidad de las actividades comerciales en La Victoria.

La obra se ejecutará en un área de 31.500 metros cuadrados. El inicio de los trabajos está programado para diciembre y su finalización para marzo de 2027.
La obra se ejecutará en un área de 31.500 metros cuadrados. El inicio de los trabajos está programado para diciembre y su finalización para marzo de 2027.

A través de Invermet, la Municipalidad de Lima ha presentado un proyecto para modernizar el mercado minorista La Parada en La Victoria. La iniciativa busca intervenir tanto la infraestructura del mercado como su entorno urbano. Dicho proyecto contempla la implementación de accesos controlados, estacionamientos, áreas de maniobra para vehículos y zonas de circulación adecuadas. Además, se planea la recuperación de los espacios públicos aledaños.

En declaraciones a Panamericana, Pablo Paredes, gerente general de Invermet, señaló que las instalaciones actuales del mercado presentan deficiencias operativas y sanitarias. Entre ellas, la falta de servicios básicos como energía eléctrica y saneamiento, el incumplimiento de las normativas técnicas vigentes y la ausencia de áreas específicas para carga y descarga de mercancía, entre otras.

PUEDES VER: El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

Mercado La Parada en La Victoria: comerciantes del mercado serán reubicados en el Parque del Migrante

Durante el tiempo que duren las obras, más de 800 comerciantes serán trasladados a un mercado temporal. Este se ubicará en el Parque del Migrante, cerca al mercado actual. Las instalaciones provisionales, que estarán operativas en un plazo de dos meses, permitirán que las actividades comerciales no se detengan.

En ese sentido, una vez que el nuevo mercado sea inaugurado, los comerciantes que operaban en el espacio original tendrán prioridad para adquirir uno de los 2.700 puestos disponibles, distribuidos en dos niveles.

PUEDES VER: Tras 16 años, la Municipalidad de Lima habilitará una ruta alterna para aliviar el tráfico en la Vía Evitamiento: no tendrá peaje y estará lista en 60 días

La Victoria: comerciantes de mercado La Parada se muestran a favor de remodelación

Entrevistados por citado medio, los comerciantes del mercado expresaron su apoyo a la decisión de renovar el mercado. Coincidieron en que la modernización era necesaria debido a las décadas de condiciones precarias en las que han trabajado.

"En el mercado hay bastantes deficiencias y por eso lo mejor era modernizarlo porque ya muchos años estábamos con la infraestructura mal", indicó uno de ellos. Otros comerciantes estuvieron de acuerdo en que la renovación asegurará un mejor servicio a los miles de clientes que visitan La Parada cada día.

