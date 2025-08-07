Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que el hampón le quita el arma al policía, quien estaba agonizando tras el enfrentamiento en La Victoria.
La Policía Nacional del Perú identificó al sujeto que robó el arma del suboficial José Munive, quien fue asesinado durante un enfrentamiento contra delincuentes en el distrito de La Victoria. Las cámaras de seguridad del lugar del incidente lo captaron quitándole el revólver cuando el efectivo ya estaba en el suelo.
Tras un seguimiento, las autoridades llegaron hasta la vivienda del sujeto que robó el arma, pero no lo encontraron. En su lugar, fue el hermano del sindicado quien decidió hablar con los efectivos y confirmó que su familiar llegó al domicilio con un arma.
Identifican a delincuente que robó arma de suboficial asesinado
Desde el último miércoles 6 de agosto, el delincuente identificado como Anthony Francisco Rosales Orozco (22) está siendo buscado por la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron al domicilio del implicado y fue su hermano quien habló con las autoridades.
"¿Cómo se van a llevar el arma de un policía que está agonizando?", increpó el efectivo policial. "Él me dijo, 'mira un arma, un arma'. Y yo le digo, 'no devuelve eso, acá no lo traigas'. Porque acá eso es matanza. Mi abuelito le dice 'papito, dime la verdad ¿Qué has hecho?' No, me la he encontrado. Estaba en el piso y la agarré", contó el hermano del delincuente buscado por la PNP.
Otro criminal abatido tras el enfrentamiento contra la policía
En tanto, la Policía Nacional del Perú identificó a uno de los delincuentes que fue abatido tras el enfrentamiento con las autoridades. Se trata del ciudadano extranjero Harrison De Jesús Rojo. Además, se conoció que su cuerpo permanece en la Morgue Central de Lima.
Al cierre de esta nota, las autoridades esperan que los familiares de Rojo acudan a la Morgue de Lima para las diligencias respectivas. En tanto, la Policía Nacional continúa en la búsqueda del delincuente Anthony Francisco.
