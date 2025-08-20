Los peruanos se preguntan si del 28 al 31 de agosto habrá un feriado largo. | Foto: Composición LR/ Andina

Los ciudadanos en el Perú se preguntan si del jueves 28 al domingo 31 de agosto de 2025 habrá un feriado largo, debido a que el 30 de agosto fue declarado feriado nacional en homenaje a Santa Rosa de Lima. No obstante, según el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que detalla los días no laborables para el sector público en el periodo 2025, publicado en El Peruano, no existe un feriado largo oficial a nivel nacional para esas fechas.

Asimismo, el Decreto Legislativo N.° 713, que regula los feriados de descanso remunerado para los trabajadores del sector privado, tampoco incluye ningún día adicional alrededor del sábado 30 de agosto.

El 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, en honor a Isabel Flores de Oliva, reconocida por la Iglesia Católica como la primera santa de América y patrona del Perú, América y Filipinas. Fue canonizada por su entrega a los más necesitados y su profunda fe, convirtiéndose en un símbolo de espiritualidad y devoción para millones de creyentes en el país.

¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?

Los días feriados son fechas establecidas por ley en las que el descanso es obligatorio tanto en el sector privado como en el público. Si el trabajador no labora en estas fechas, recibe su sueldo normal, pero si realiza su jornada le corresponde un triple pago.

En cambio, los días no laborables están destinados principalmente al sector público. Estas jornadas deben recuperarse en fechas posteriores. En el sector privado, su aplicación depende del empleador y, de otorgarse, también deben compensarse en fechas acordadas.

Próximos feriados del 2025 en Perú: ¿qué fechas están aún pendientes?

Después del 30 de agosto, a los peruanos aún les restan varios feriados en el 2025: el miércoles 8 de octubre por el 'Combate de Angamos'; el sábado 1 de noviembre por el 'Día de Todos los Santos; el lunes 8 de diciembre por la 'Inmaculada Concepción'; el martes 9 de diciembre por 'Batalla de Ayacucho'; el jueves 25 de diciembre por 'Navidad'; y finalmente, el 1 de enero de 2026 por 'Año Nuevo'.