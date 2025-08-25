HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Sociedad

Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

La Empresa de Transportes Patrón San Sebastián, conocida como La 50 explicó que esta medida se realiza debido al estado de las avenidas del distrito de SJL, asegurando un mejor servicio para los usuarios.

Empresa La 50 cubre la ruta desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta la provincia constitucional del Callao.
Empresa La 50 cubre la ruta desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta la provincia constitucional del Callao.

A través de un comunicado ubicado en las ventanas laterales de sus buses,la Empresa de Transportes Patrón San Sebastián (conocida coloquialmente como La 50) anunció una tarifa especial de S/1.00 para todos sus usuarios. Dicho costo del pasaje solo aplica en el distrito de San Juan de Lurigancho y se debe al mejoramiento de las vías de la avenida Central, avenida Santa Rosa y avenida 13 de enero.

En el anuncio la empresa precisó: "estas obras [con relación a los trabajos de la municipalidad de SJL en las avenidas antes mencionadas] ayudarán a tener las unidades en buen estado a mediano plazo, puesto que todos los buses han sido deteriorados por el mal estado de las vías e incrementado los costos operativos".

PUEDES VER: Empresa El Rápido presenta 50 nuevos buses para atender a 300.000 personas del norte y sur de Lima

Tarifa reducida en La 50: empresa cobrará S/1 desde la av. Central y av. Santa Rosa hasta Puente Nuevo y viceversa

Adicionalmente, el comunicado de La 50, con fecha de 21 de agosto, señala que en atención al estado de las vías en el distrito, lanzará "una tarifa de S/1 por el lapso de un mes para nuestros usuarios", misma que se aplicará desde el 1 de setiembre hasta el 30 de setiembre de 2025 en el siguiente recorrido:

  • Avenida Central, avenida Santa Rosa a puente nuevo (dicho monto comprende tanto el sentido de ida como el de vuelta).

PUEDES VER: ¿Cuáles son las empresas de transporte público que operarán en Lima y Callao por 5 años más? ATU reveló la lista

¿Cuál es el origen de la empresa La 50, la línea que va desde SJL hasta Callao?

La Empresa de Transportes Patrón San Sebastián, conocida como La 50, fue creada en 1989 como un tributo al santo del distrito cusqueño de San Sebastián. Su fundador, Julio Raurau Oblitas, llegó a la capital con el firme propósito de destacarse en el ámbito empresarial.

Raurau comenzó su trayectoria en el transporte público como cobrador, y con el tiempo ascendió a chofer auxiliar en la misma compañía. Su dedicación y esfuerzo le permitieron convertirse en accionista, lo que le facilitó reunir el capital necesario para fundar la empresa “La 50”.

Cabe señalar que esta empresa de transporte en Lima tuvo que modificar su ruta en el año 2022 debido a la creación de la línea 406 del corredor morado, razón por la cual dejó de ir a la avenida Abancay dando paso a un nuevo tramo que comprende su paso por el puente nuevo de El Agustino (conocido como Puente Nuevo).

