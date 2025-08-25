HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Sociedad

Hieren de gravedad a vendedor de pescado, dos meses atrás habían matado a su hermano

Familiares señalan que ambos atentados tendrían como autores al mismo grupo criminal. "No podemos vivir tranquilos, me he tenido que mudar", apuntó su cuñada.


Comerciante recibió tres impactos de bala en el cuerpo.
Comerciante recibió tres impactos de bala en el cuerpo. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

La mañana de este lunes 25 de agosto sujetos aún no identificados dispararon a matar contra Gaspar Valdiviezo, padre de familia que se encontraba armando su puesto de venta de pescado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. Se conoció que un hermano de la víctima, de nombre Jhon, fue asesinado dos meses atrás.

Ingrid Mauricio, esposa del hombre asesinado, sostuvo que se trataría de una banda criminal integrada por ocho personas que viven en el mismo sector y buscarían "limpiar" el barrio. En esa línea, acotó que se intentaría silenciar a la familia ya que, como parte de las investigaciones, se venía entrevistando a un tercer hermano quien presenció el asesinato de Jhon Gaspar.

Puedes ver: Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

lr.pe

Reconstrucción del crimen

El comerciante de 33 años se encontraba sacando la mercadería para vender en su pescadería "Bendición de lo Alto", en el sector Villa Kurt Beer, cuando una pareja en una motolineal se detuvo frente al local. "Las mismas (personas) mataron a mi esposo. ¿Qué piensan, matar a todos los hermanos", aseveró la viuda.

Gaspar Valdiviezo recibió tres impactos de bala cerca al corazón, al hígado y uno en la zona del intestino. Sus familiares y vecinos lo trasladaron de emergencia al hospital Santa Rosa, dónde, hasta el cierre de esta nota, no ingresaba a sala de operaciones.

Notas relacionadas
Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

LEER MÁS
Aniversario 493 de Piura: reconocen a ciudadanos ilustres

Aniversario 493 de Piura: reconocen a ciudadanos ilustres

LEER MÁS
Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alertan hasta cuándo pagan el bono de Guerra Económica de agosto 2025: esta es la última fecha para cobrar los 3 montos del Ingreso

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 y 6 aciertos en las carreras

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Sociedad

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

UNT anula resultados de examen de Medicina 2026-1: ¿qué postulantes fueron afectados y qué pasará con ellos?

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos se atrincheran dentro de local para impedir desalojo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota