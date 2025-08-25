Hieren de gravedad a vendedor de pescado, dos meses atrás habían matado a su hermano

Comerciante recibió tres impactos de bala en el cuerpo. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

La mañana de este lunes 25 de agosto sujetos aún no identificados dispararon a matar contra Gaspar Valdiviezo, padre de familia que se encontraba armando su puesto de venta de pescado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. Se conoció que un hermano de la víctima, de nombre Jhon, fue asesinado dos meses atrás.

Ingrid Mauricio, esposa del hombre asesinado, sostuvo que se trataría de una banda criminal integrada por ocho personas que viven en el mismo sector y buscarían "limpiar" el barrio. En esa línea, acotó que se intentaría silenciar a la familia ya que, como parte de las investigaciones, se venía entrevistando a un tercer hermano quien presenció el asesinato de Jhon Gaspar.

Reconstrucción del crimen

El comerciante de 33 años se encontraba sacando la mercadería para vender en su pescadería "Bendición de lo Alto", en el sector Villa Kurt Beer, cuando una pareja en una motolineal se detuvo frente al local. "Las mismas (personas) mataron a mi esposo. ¿Qué piensan, matar a todos los hermanos", aseveró la viuda.

Gaspar Valdiviezo recibió tres impactos de bala cerca al corazón, al hígado y uno en la zona del intestino. Sus familiares y vecinos lo trasladaron de emergencia al hospital Santa Rosa, dónde, hasta el cierre de esta nota, no ingresaba a sala de operaciones.