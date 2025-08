Un grave enfrentamiento entre dos autoridades del Gobierno Regional de La Libertad salió a la luz tras una denuncia interpuesta por el consejero regional Víctor Robert de la Cruz Rosas. El hecho habría ocurrido el pasado jueves 31 de julio, alrededor de las 9:10 p. m., a la salida del estadio Mansiche de Trujillo, donde se disputaba un partido entre el Club Alianza Lima y Juan Pablo II.

Según la denuncia presentada ante la comisaría El Alambre, el consejero regional afirmó que el gerente regional de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado, lo interceptó mientras descendía por las gradas del estadio, lo insultó y lo agredió físicamente.

“Al encontrarnos, empezó a agredirme físicamente: colocó ambas manos en mis hombros, los ajustó y me sacudió. Sentí sus uñas en mis hombros, además de que me rompió parte del polo de Alianza Lima. Me amenazó con palabras soeces: ‘Solo te voy a coger y te vamos a matar si sigues con las denuncias’. Luego, al salir a la pista, fuera del estadio, me lanzó un manazo”, se lee en parte de la denuncia policial.

En la presunta agresión también estuvieron presentes dos amigos del denunciante, quienes figuran como testigos en el caso. La denuncia fue derivada a la Dra. Diana Soto Caro, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, quien ya abrió una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

PUEDES VER: Alcalde de Trujillo es captado bailando y tomando cerveza al ritmo de cumbia en medio de incremento de inseguridad

Gerente niega acusaciones y se defiende

El gerente regional Jorge Bringas negó haber agredido al consejero y aseguró que fue él quien recibió los insultos. “Yo estaba con mi menor hijo bajando de la gradería. Él me insultó directamente, me llamó corrupto. Yo respondí, pero en ningún momento lo agredí físicamente”, declaró en medios de comunicación.

El funcionario indicó que durante el altercado se encontraba acompañado de su hijo de 12 años. “Mi hijo temblaba, sostenía mi mano. Fue un momento de mucha tensión, y eso no se puede permitir, menos por parte de una autoridad”, expresó

Bringas también afirmó que las marcas presentadas por De la Cruz como prueba de la agresión fueron autoinfligidas. “Téngalo por seguro: ese señor se lesionó a sí mismo. Yo estaba con mi hijo de la mano. No le di un manazo, ni una patada, ni un puñete. Eso es falso”, sostuvo.

Además, recalcó que esa no es la conducta que debe asumir una autoridad. “Ese señor actúa como un bravucón. Una autoridad no puede faltar el respeto a un funcionario público de esa manera”, dijo.

Advierte sobre posibles amenazas

Bringas también responsabilizó directamente a De la Cruz por cualquier daño que pudiera afectar a él o a su familia. “Lo responsabilizo por lo que me ocurra a mí o a mis seres queridos. No tuvo reparo en faltarme el respeto delante de mi hijo”, señaló.

El caso continúa en investigación. La Fiscalía deberá reunir pruebas, tomar testimonios e incorporar imágenes de las cámaras de seguridad del estadio para determinar con precisión lo ocurrido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.