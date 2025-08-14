Estos 4 restaurantes peruanos se ubican entre los 50 mejores del mundo, según prestigioso ranking: Maido encabeza lista

Maido y Mayta se encuentran en el ranking de los 50 mejores restaurantes en el mundo. | Foto: Composicion LR

La gastronomía peruana obtuvo un nuevo logro internacional tras la publicación del ranking “The World’s 50 Best Restaurants 2025”. Cuatro restaurantes de Lima alcanzaron posiciones destacadas, encabezados por Maido, que fue reconocido como el mejor del mundo. La distinción refuerza el prestigio de la capital peruana como epicentro culinario y confirma la calidad de sus propuestas gastronómicas.

En esta edición, Kjolle ocupó el noveno lugar, Mérito alcanzó la posición 26 y Mayta se ubicó en el puesto 39. La diversidad de estilos, desde la cocina nikkei hasta propuestas de autor con insumos de la Amazonía y los Andes, refleja la riqueza de la oferta limeña y la solidez de sus chefs en el panorama mundial.

Restaurantes peruanos destacados en el ranking 2025

Cuatro restaurantes peruanos han sido destacados, dejando en alto la gastronomía peruana.

Maido – Puesto 1: Cocina nikkei dirigida por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura. Kjolle – Puesto 9: Propuesta de la chef Pía León con énfasis en la biodiversidad peruana. Mérito – Puesto 26: Restaurante de Juan Luis Martínez que utiliza ingredientes poco comunes con técnicas innovadoras. Mayta – Puesto 39: Cocina contemporánea de Jaime Pesaque con fuerte identidad peruana.

Impacto de la presencia peruana en la lista

Maido superó a reconocidos competidores como Asador Etxebarri (España) y Quintonil (México), ubicados en el segundo y tercer lugar. La trayectoria del restaurante, que en 2024 alcanzó el quinto puesto, muestra un ascenso constante impulsado por la precisión en sus técnicas y la integración de insumos locales en cada plato.

Kjolle consolidó su posición en el top 10 gracias a su exploración de productos de distintas regiones del Perú. Mérito se distinguió por la creatividad en su carta y el rescate de sabores poco habituales, mientras que Mayta reforzó su propuesta con una interpretación refinada de la cocina peruana contemporánea.