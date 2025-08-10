La pasión por la gastronomía peruana tuvo lugar el último sábado 9 de agosto en el festival Maestros Cusqueña, que congregó a los 10 mejores restaurantes del Perú, seleccionados entre 350 establecimientos de Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo y Piura. Este certamen premió la excelencia culinaria y rindió homenaje a las historias, tradiciones y técnicas que cada región aporta a la cocina nacional. El Parque de Exposiciones de Magdalena se convirtió en el escenario de sabores y cultura, donde los asistentes pudieron disfrutar de propuestas únicas y auténticas.

En conversación con La República, Andrea Ruiz, Brand manager de Cusqueña, destacó que la reconocida marca de cerveza busca todas las iniciativas que hagan sentir orgullosos a los peruanos, siendo la gastronomía una de las mayores riquezas. La ejecutiva explicó que para esta edición se priorizó dar visibilidad a restaurantes que, pese a tener un impacto local, no contaban con un alcance masivo.

¿Cuáles son los 10 mejores restaurantes del Perú, según festival Maestros Cusqueña?

El jurado, integrado por los chefs Luciano Mazzetti, Alexander Quesquén (creador de contenido con el canal A Comer) y la influencer gastronómica María Vigil (Majo con Sabor), evaluó tres criterios fundamentales: sabor, calidad de atención y maestría en la preparación, resultando ganadores los siguientes restaurantes:

La Olla Arequipeña

Cevichería Santo Pez La Terraza

Ignacio Taberna Criolla

La B (Chiclayo)

Orillas (Arequipa)

La Huerta del Loncco (Arequipa)

Escapada

Barra Marina

El Maratí

Terminal Pesquero.

Cada uno de estos 'huariques' ofreció una experiencia distinta. Por ejemplo, La Olla Arequipeña, con más de tres décadas de tradición, llevó platos emblemáticos como el chupe de camarones y la salsa de patita. La Huerta del Loncco sorprendió con una propuesta que integra insumos de todas las provincias de Arequipa, mientras que Escapada fusionó sabores marinos del norte con el concepto de compartir en dúos y tríos.

El Maratí, por su parte, resaltó por su compromiso con la pesca sostenible, y Barra Marina apostó por la fusión marina con la atención personalizada.

¿Cómo nació el festival Maestros Cusqueña?

Aunque el origen de Maestros Cusqueña se remonta a 2020, cuando la marca lanzó Maestros del Sabor como un concurso digital y televisivo durante la pandemia. Posteriormente, evolucionó a un evento presencial que celebra la maestría culinaria en todo el país. Desde entonces, el festival ha reunido a más de 50 restaurantes en sus dos ediciones.

“Fuimos a buscar, entre 350 restaurantes de cinco regiones del país, tres criterios muy importantes (…). En Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo y Piura”, indicó Andrea Ruiz.

A diferencia de otros encuentros gastronómicos, este festival combina música en vivo, clases maestras, zonas temáticas de postres y emprendimientos, como Praderas de Vida, un jardín comunitario que transformó un basural en San Juan de Miraflores en un huerto que cosecha plantas medicinales, además de un espacio para el maridaje con las cuatro variedades de Cusqueña: Dorada, Negra, Doble Malta y Trigo.

“Hicimos un concurso previo para que las personas que estén aquí puedan compartir con restaurantes que tal vez no son tan reconocidos o tienen un círculo más ligado a su localidad (…). Ese fue nuestro propósito”, agregó.