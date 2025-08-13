HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Sociedad

El Himno Nacional volverá a sonar desde la histórica Torre del Reloj del Parque Universitario: restaurada con más de un siglo de historia

Con más de un siglo de historia, el emblemático monumento limeño de la Torre del Reloj en el Parque Universitario fue restaurado por Prolima. Desde ahora, su sistema de campanas volverá a sonar dos veces al día.

Restauran histórica Torre del Reloj en Parque Universitario y volverá a tocar el Himno Nacional
Restauran histórica Torre del Reloj en Parque Universitario y volverá a tocar el Himno Nacional | Composición LR | Difusión

La histórica Torre del Reloj del Parque Universitario, ubicada en el corazón de Lima, ha sido completamente restaurada y ya luce su acabado original. El monumento, que fue un regalo de la colonia alemana en 1921, volverá a entonar el Himno Nacional a las 12:00 m. y a las 6:00 p.m., gracias a la reactivación de su sistema de campanas.

La recuperación fue realizada por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), como parte del Plan Maestro del centro histórico. El proyecto contempló el mantenimiento del mecanismo del reloj, la restauración de los murales, mejoras en la iluminación y la reposición de elementos decorativos históricos.

PUEDES VER: El patrimonio mundial en Perú que enfrenta a comerciantes y la MML por presunta expropiación de terrenos hacia el 2029

lr.pe

Restauran histórica Torre del Reloj en el Parque Universitario

Los trabajos iniciaron en diciembre de 2024 y contaron con la participación de más de 30 especialistas entre arquitectos, conservadores y técnicos. Uno de los principales logros fue devolver a la torre su apariencia original, retirando capas de pintura, elementos incompatibles y recuperando detalles históricos con base en registros fotográficos.

En la cúpula, por ejemplo, se identificaron hasta nueve capas de pintura que cubrían el cobre original. Estas fueron removidas cuidadosamente para aplicar un tratamiento anticorrosivo que garantizará su conservación. También se construyó una compuerta similar a la original, con madera recubierta en láminas de cobre, que permite el acceso al anemómetro.

PUEDES VER: Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

lr.pe

El Himno Nacional volverá a sonar desde lo alto de Lima

Una de las intervenciones más simbólicas fue la reactivación del sistema de campanas de la torre, que ahora vuelve a tocar el Himno Nacional dos veces al día. Esta tradición, interrumpida por años, forma parte del patrimonio sonoro de la ciudad y recupera un elemento significativo de la vida urbana limeña.

Además, se repusieron elementos históricos como la veleta y el anemómetro, instrumentos utilizados para medir el viento, lo que refuerza el valor científico y decorativo del monumento. Con esta restauración, la Torre del Reloj no solo vuelve a ser un ícono visual, sino también sonoro y cultural del centro de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

LEER MÁS
Tras más de un año, reabren avenida Paseo Colón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿en qué tramos?

Tras más de un año, reabren avenida Paseo Colón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿en qué tramos?

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: este domingo 10 de agosto reabrirán dos carriles del Paseo Colón tras 13 meses de obras

Línea 2 del Metro: este domingo 10 de agosto reabrirán dos carriles del Paseo Colón tras 13 meses de obras

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Sociedad

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota