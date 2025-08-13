Restauran histórica Torre del Reloj en Parque Universitario y volverá a tocar el Himno Nacional | Composición LR | Difusión

Restauran histórica Torre del Reloj en Parque Universitario y volverá a tocar el Himno Nacional | Composición LR | Difusión

La histórica Torre del Reloj del Parque Universitario, ubicada en el corazón de Lima, ha sido completamente restaurada y ya luce su acabado original. El monumento, que fue un regalo de la colonia alemana en 1921, volverá a entonar el Himno Nacional a las 12:00 m. y a las 6:00 p.m., gracias a la reactivación de su sistema de campanas.

La recuperación fue realizada por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), como parte del Plan Maestro del centro histórico. El proyecto contempló el mantenimiento del mecanismo del reloj, la restauración de los murales, mejoras en la iluminación y la reposición de elementos decorativos históricos.

Restauran histórica Torre del Reloj en el Parque Universitario

Los trabajos iniciaron en diciembre de 2024 y contaron con la participación de más de 30 especialistas entre arquitectos, conservadores y técnicos. Uno de los principales logros fue devolver a la torre su apariencia original, retirando capas de pintura, elementos incompatibles y recuperando detalles históricos con base en registros fotográficos.

En la cúpula, por ejemplo, se identificaron hasta nueve capas de pintura que cubrían el cobre original. Estas fueron removidas cuidadosamente para aplicar un tratamiento anticorrosivo que garantizará su conservación. También se construyó una compuerta similar a la original, con madera recubierta en láminas de cobre, que permite el acceso al anemómetro.

El Himno Nacional volverá a sonar desde lo alto de Lima

Una de las intervenciones más simbólicas fue la reactivación del sistema de campanas de la torre, que ahora vuelve a tocar el Himno Nacional dos veces al día. Esta tradición, interrumpida por años, forma parte del patrimonio sonoro de la ciudad y recupera un elemento significativo de la vida urbana limeña.

Además, se repusieron elementos históricos como la veleta y el anemómetro, instrumentos utilizados para medir el viento, lo que refuerza el valor científico y decorativo del monumento. Con esta restauración, la Torre del Reloj no solo vuelve a ser un ícono visual, sino también sonoro y cultural del centro de Lima.

