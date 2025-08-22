De acuerdo con información del Ministerio Público de Santa, se ha sentenciado con 16 años de cárcel a Hugo Guevara Quiñones, un ex miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad.

Los hechos se consumaron al interior de la comisaría de Casma. Dicho desenlace se produjo tras la intervención efectuada por el agente (cuando estaba en actividad) contra una menor que no traía consigo su DNI. Es así que el policía la traslada hacia la dependencia policial, donde cometería el abuso contra la víctima.

Áncash: policía solicitó dinero a la menor para dejarla en libertad

Luego de los tocamientos cometidos por el agente en contra de la menor, este le solicitó dinero para dejarla en libertad y así pueda irse a casa. No obstante, cabe señalar que la víctima no contaba con la cantidad exigida.

Es así que el efectivo la trasladó hacia su casa, donde la menor pudo conseguir el dinero solicitado por Guevara. Tras ello, el policía nuevamente volvió a agredir a la víctima al momento de que esta abordó la unidad para solicitar al agente la entrega de su celular.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

