Corte de luz en La Libertad: consulta si tu zona será afectada del 22 al 24 de agosto, según Hidrandina
Los cortes de luz son parte de un plan de mantenimiento para optimizar la red eléctrica en La Libertad. Hidrandina recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y estar informados sobre las áreas y horarios afectados.
Hidrandina, la entidad encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, anunció que se llevarán a cabo cortes de luz en El Porvenir, Chepén y Otuzco, en la región La Libertad, del 22 al 24 de agosto de 2025. Esta medida afectará a diversos sectores de estas localidades.
La compañía instó a la ciudadanía a tomar las precauciones pertinentes, ya que estos cortes de luz son parte de un plan de mantenimiento destinado a optimizar la red eléctrica. Además, recomendó a los habitantes mantenerse al tanto de las áreas y horarios que se verán afectados por estos cortes programados.
Cortes de luz de hasta 9 horas en La Libertad; consulta las zonas afectadas, según el cronograma de Hidrandina
Corte de luz 22 de agosto en La Libertad
Distrito El Porvenir (primer grupo)
- Horario: 9.00 a. m. a 10.30 a. m.
- Zonas afectadas: Av. Pumacahua Cda. 13; Av. Sanchez Carrion Cda. 20, Mz. 03; Av. Ricardo Palma Cda. 01, 02, 03 Mz. 01; Ca. Chacon Becerra Cda. 01, Mz. 03; Ca. Hipolito Unanue Cda. 08, 09, 10, Mz. 01, 02, 03, 04; Ca. Andres Castello Cda. 01; Ca. Hipolito Unanue Cda. 01, 08, 09, 10, Mz. 17, 01, A14; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 11, 12 ,13, 14 ,15; Ca. Los Angeles Cda. 11, 12; Ca. San Lucas Cda. 01, 02, Mz. 05; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 11, 12 ,13, 14, Mz. 01, 06; Mz. 17 Lote 10 A; Mz. A-01 Lote 14-A; Mz. 01, 02, A1, 17, 18, 19, 20,1C, 2C, 4C, A, A´, B, C, C´, U3; Pj Santa Maria Mz17A. Sec. Rio Seco Barrio 4; Ca. Hipolito Unanue Cda. 08, 09; Mz. 1 1 – A. Sector Rio Seco Barrio 2; Ca. Hipolito Unanue Nº MZ 17; Ca. Santa María Nº Mz. 17-A; Mz. 17, 17E. Sec. La Union; Ca. Hipolito Unanue 01176; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 014; Mz. 2, 20, A’. AA.HH. Miguel Grau; Ca. Hipolito Unanue Nº Ch.Becer; Ca. Los Angeles Nº Mz.11 Lot.21; Ca. Jose de La Riva Agüero Nº 1213-A. AA. HH Alan García Pérez; Ca. Los Angeles Cda. 12; Mz. B 00017; Ca. Ricardo Palma Mz.06, Cda. 01; Ca. San Lucas Nº 249; Mz. 05, 06, B, S; Sector Luis Santa María Calderón; Mz. 17, 17A, 17E, 20ª, A17, B17; Sec. Hipolito Unanue; Mz. 1-A; Sec. Luis Santa Maria Calderon; Mz. 17, 18, 20, 20A, B17.
Distrito El Porvenir (segundo grupo)
- Horario: 11.00 a. m. a 12.30 a. m.
- Zonas afectadas: Ca. Maria Parado de Bellido Cda. 04, 05;Ca. Micaela Bastidas Cda. 11, 12; Jr. Cahuide Cda. 04, 05; Jr. Francisco de Zela Cda. 11, 15; Jr. Zela 11, 21; Pj Casimiro Espejo Cda. 05. AA. HH La Merced; Ca. Maria Parado de Bellido Cda. 04; Jr. Cahuide Cda. 05; Ca. Micaela Bastidas Cda. 11; Jr. Francisco de Zela Cda. 11, 15; Pj Casimiro Espejo Cda. 05; Mz. 4 Lote 32-B.
Distrito El Porvenir (tercer grupo)
- Horario: 1.30 a. m. a 2.30 a. m.
- Zonas afectadas: Sec. Rio Seco Barrio 3; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 01, 02; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 01, 02. PP. JJ El Porvenir; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 02; Ca. Mateo Remigio Cda. 10; Ca. Portugal Cda. 12; Ca. Ramirez Arellana Cda. 12; Jr. Gonzales Prada Cda. 02; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 03; Pj Ramirez de Arellano Cda. 12, 13. Sector Rio Seco Barrio1; Ca. José de La Riva Agüero, Cda. 01; Sector Rio Seco Barrio3; Ca. José de La Riva Agüero, Cda. 02. AA. HH La Merced; Ca. Mateo Remigio Cda. 10; Ca. Portugal Cda. 12; Jr. Gonzales Prada 0295; Pj Ramirez de Arellano Cda. 12.
Distrito El Porvenir (cuarto grupo)
- Horario: 3.00 p. m. a 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. Los Angeles Cda. 04; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 03, 04, 05; Ca. Leonidas Yerovi Cda. 01; Ca. Los Angeles Cda. 02, 03, 04; Ca. Portugal Cda. 11; Ca. Tomas Moscoso Cda. 11, 12; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 04, 05. AA.HH La Merced; Av. Los Angeles 0252; Ca. Los Angeles 00230. Sec. La Union; Av. Los Angeles Cda. 02; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 04; Ca. Los Angeles Cda. 02, 04; Ca. Leonidas Yerovi Nº 120; Jr. Los Angeles 00416; Jr. J. de La Riva Aguero Nº 410. Sector Rio Seco Barrio 3; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 03; Ca. Portugal Cda. 11; Jr. J. de La Riva Aguero 0343
Distrito El Porvenir (quinto grupo)
- Horario: 4.30 p. m. a 5.30 p. m.
- Zonas afectadas: Ca. Chacon Becerra Cda. 01; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 09, 10; Ca. Lorenzo Farfan Cda. 01, 02, Mz, 02 03; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 09, 10; Mz. 03, 06. Sec. La Union; Ca. Asencio Vergara Cda. 01; Ca. Jose de La Riva Agüero Cda. 09, 10; Ca. Lorenzo Farfan Cda. 01, 02; Jr. J. de La Riva Agüero Cda. 09; Mz. 3 0017.
Distrito Chepén
- Horario: 8.00 a. m. a 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Mariscal La Mar
Corte de luz 24 de agosto en La Libertad
Distrito Otuzco
- Horario: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Paranday, Sinsicap y anexos
Recomendaciones durante cortes de luz en La Libertad, vía Hidrandina
Según Hidrandina, es importante desconectar los dispositivos eléctricos antes y durante un corte de energía para prevenir daños por sobrecargas al restablecer el servicio. Además de apagar electrodomésticos y equipos electrónicos, minimiza estos riesgos.
Asimismo, la interrupción del suministro eléctrico puede afectar el acceso al agua en algunas áreas, por lo que se sugiere almacenar suficiente agua en recipientes para cubrir el tiempo sin servicio. Por otro lado, para preservar los alimentos es fundamental mantener la puerta del refrigerador cerrada; si se mantiene sellada, los productos perecederos pueden conservarse en condiciones adecuadas hasta por cuatro horas.
Finalmente, contar con fuentes de iluminación alternativas, como linternas, velas o lámparas a batería, resulta crucial. En ese orden de ideas, Hidrandina recomienda cargar dispositivos electrónicos y baterías portátiles con anticipación.
