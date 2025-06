El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, difundió nuevas imágenes sobre el interior de los vagones Caltrain que serán traídos a la capital para operar en las vías del Ferrocarril Central cubriendo la ruta de Lima a Chosica. Cabe resaltar que las locomotoras tienen más de 40 años de antigüedad, lo cual ha desatado cuestionamientos con respecto a esta "donación".

A través de sus redes sociales, el burgomaestre decidió mostrar estas nuevas imágenes tras llegar a Estados Unidos en donde se reunió con representantes de la empresa y coordinar los detalles para el embarque del primer lote de locomotoras, las cuales llegarían la primera semana de julio de este año.

El interior de los trenes Caltrain

Las nuevas fotografías de los trenes Caltrain muestran que los vagones de más de 40 años también transportarán bicicletas. Asimismo, se aprecia que tendrán servicios higiénicos y que será de doble altura para albergar mayor cantidad de pasajeros, como se había mencionado anteriormente. De igual forma, en las imágenes el alcalde precisa que estas unidades serán de acero inoxidable y que tendrán aire acondicionado.

Características de los trenes Caltrain. Foto: FB

No obstante, esta donación no ha estado exenta de críticas y envuelta en controversias, ya que las unidades superan las 40 décadas de operación. De igual forma, aún se cuestiona el tipo de combustible que utilizaran, pues expertos advierten que estos trenes podrían emitir contaminantes que no cumplirían con los estándares ambientales.

Controversia por donación de vagones de hace más de 40 años

La adquisición de trenes Caltrain, que tienen cuatro décadas de antigüedad, para el proyecto ferroviario Desamparado-Chosica ha generado controversia. Entre los detractores se encuentra el senador californiano Dave Cortese, quien ha criticado la transferencia de estas unidades, considerándola una forma de "exportar contaminación". En una columna de opinión publicada en The Mercury News, Cortese cuestionó la decisión, argumentando que se trata de vehículos obsoletos que emiten gases nocivos para el medio ambiente. "¿Por qué deberíamos alentar a Perú o a cualquier otro país a adoptar tecnologías obsoletas y contaminantes cuando tienen la oportunidad de avanzar hacia soluciones limpias?", expresó.

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, defendió la donación de trenes por parte de Caltrain, asegurando que las unidades están en condiciones óptimas y cumplen con los estándares de calidad necesarios. "No estoy trayendo chatarra, son trenes que actualmente están en funcionamiento, cuentan con aire acondicionado, acero inoxidable, baños y agua, tienen una calidad tipo California", afirmó el alcalde, resaltando las ventajas de estas unidades para el sistema de transporte peruano.

Este será el recorrido que tendrá el tren Lima-Chosica

Recientemente, se anunció la ruta del Tren Lima - Chosica, que contará con 11 estaciones y se extenderá hasta el Callao, donde se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima. Este proyecto se desarrollará en dos fases, con una red de estaciones estratégicamente ubicadas en la ciudad.

Las estaciones del Tren Lima-Chosica. Foto: X

El primer tramo comenzará en Chosica y finalizará en la estación Desamparados, situada en el Centro de Lima, atravesando la zona de Lima Este. Durante este recorrido, se establecerán paradas en Chaclacayo, Ñaña, Huaycán, Zoológico, Evitamiento y Desamparados.

La segunda fase del proyecto ampliará la ruta desde Desamparados hasta el Callao, con estaciones adicionales en Caquetá, Universitaria, Faucett y Callao, facilitando así la conexión con la Línea 2 del Metro de Lima. Esta iniciativa busca mejorar la movilidad urbana y ofrecer un transporte más eficiente a los ciudadanos.

