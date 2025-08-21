HOYSuscripcion LR Focus

Salud

Minsa advierte: IA no sustituye la terapia psicológica ni el vínculo humano

El Ministerio de Salud recalca que herramientas como ChatGPT no reemplazan la atención profesional. Recomienda acudir a especialistas y usar la Línea 113, opción 5.

MINSA advierte que la IA no puede remplazar a un profesional de la salud. Foto: Composición LR
MINSA advierte que la IA no puede remplazar a un profesional de la salud. Foto: Composición LR

Cada vez más personas recurren a plataformas de inteligencia artificial para expresar sus problemas emocionales, de pareja o laborales. Sin embargo, los psicólogos del MINSA señalan que esta práctica no garantiza una atención adecuada ni un tratamiento efectivo.

La institución advierte que la salud mental requiere un acompañamiento profesional basado en confianza y empatía, aspectos que la IA no puede ofrecer.

Para ayuda puedes llamar a la Línea 113. Foto: Composición LR<br><br>

Para ayuda puedes llamar a la Línea 113. Foto: Composición LR

IA no brinda terapia ni plan de tratamiento

Los psicólogos de la Línea 113 explicaron que estas herramientas tecnológicas carecen de la capacidad para comprender emociones, experiencias personales o características individuales. Tampoco diseñan un plan terapéutico, el cual suele desarrollarse en varias sesiones según el caso.

“Una inteligencia artificial puede ofrecer información, pero no puede generar el vínculo humano que se establece entre un terapeuta y su paciente, basado en la confianza, la empatía y la comprensión, que son esenciales para la recuperación”, señalaron los especialistas.

Riesgos de evitar la atención profesional

El MINSA alertó que muchas personas no buscan ayuda psicológica por miedo al estigma, falta de tiempo o desconocimiento, lo que puede derivar en conductas de riesgo como el consumo de sustancias, aislamiento social o prácticas sexuales no seguras.

Además, remarcó que “la salud mental no es una ecuación de algoritmos que se resuelve con respuestas automatizadas”. Por ello, cuando los problemas interfieren en la vida diaria, es indispensable acudir a un profesional.

PUEDES VER: Vacunarán a más de 175.000 canes contra la rabia en Piura

Dónde buscar ayuda

El Ministerio recordó que existen servicios gratuitos para quienes enfrenten problemas emocionales. Se recomienda acudir a establecimientos de salud en todo el país o llamar a la Línea 113, opción 5, donde se brinda atención especializada y confidencial.

