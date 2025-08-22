Prueba Pisa 2025: estas serán las dos nuevas materias evaluadas por primera vez en escolares peruanos, según Minedu
Los resultados de la prueba Pisa 2025 permitirán comparar el desempeño escolar de Perú frente a la edición de 2022, permitiendo comprar el avance académico de los escolares en áreas como lectura, matemática y ciencia.
Desde el pasado lunes 18 de agosto, más de 9.000 escolares de distintas regiones del país participan de la prueba Pisa 2025, una evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la que intervienen más de 90 países.
Según el Ministerio de Educación (Minedu) esta prueba se extenderá hasta el martes 30 de setiembre con el objetivo de que los alumnos de los 260 colegios participantes (entre públicos y privados) puedan formar parte de esta evaluación que tiene una duración de 3 días. Destaca que en cada día de prueba, los alumnos rinden entre 1 a 2 exámenes.
Minedu: prueba Pisa 2025 evaluará por primera vez competencias digitales e inglés
De acuerdo con información de Minedu, la prueba Pisa 2025 que se aplica progresivamente en los escolares peruanos trae consigo una novedad, y es que esta evaluación incluye por primera vez preguntas que buscan medir el conocimiento de los estudiantes en el idioma inglés y competencias digitales.
En adición a estas nuevas pruebas, esta evaluación, que se realiza cada 3 años en alumnos del país, medirá las competencias de los estudiantes en las siguientes áreas académicas:
- Lectura
- Matemática
- Ciencia
Resultados de Pisa 2025 permitirán comparar desempeño de escolares en el 2022
Cabe señalar que los resultados de la prueba Pisa 2025 ofrecerán la oportunidad de evaluar el progreso de Perú en comparación con la edición de 2022. Al respecto, es importante mencionar que en esta última evaluación, el país destacó al registrar el mayor crecimiento sostenido en América Latina desde 2009, alcanzando un aumento promedio de +9,6 puntos en Lectura, +6,5 en Matemática y +11,7 en Ciencia.
Por otro lado, trascendió que en el año 2025, 11.000 escolares peruanos formarán parte del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), un análisis que se centra en evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe.
