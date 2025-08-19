HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Abogado de Carlos Hualpa confirma que ataque a Eyvi Ágreda fue premeditado: "Él me dijo 'le voy a contar con detalles'"

El abogado de Carlos Hualpa, Mario Arribas, reveló que su cliente admitió que el ataque fue premeditado a Eyvi Ágreda, narrando los detalles del crimen, desde la compra de gasolina hasta el momento del ataque.

Carlos Hualpa atacó a Eyvi Ágreda a finales de abril de 2018.
Carlos Hualpa atacó a Eyvi Ágreda a finales de abril de 2018. | Foto: Composición LR/ X/ Andina

A finales de abril de 2018, Eyvi Ágreda fue atacada por Carlos Javier Hualpa Vacas mientras ella se transportaba en un bus. El agresor le roció gasolina y luego le prendió fuego, lo que provocó que la joven sufriera quemaduras en el 60% de su cuerpo. Tras el incidente, fue llevada a Essalud; sin embargo, no resistió las cirugías realizadas por los médicos y falleció el 1 de junio del mismo año.

Recientemente, en un programa de América TV, se discutió precisamente sobre el caso. Uno de los entrevistados fue el abogado de Carlos Hualpa, Mario Arribas, quien reveló que su propio cliente le confesó que el ataque a Eyvi Ágreda fue premeditado. "Él me dijo: 'Te voy a contar con detalles'".

PUEDES VER: "Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

lr.pe

¿Qué dijo el abogado de Carlos Hualpa sobre el ataque de Eyvi Ágreda?

Arribas relató que Hualpa le confesó que, con antelación a los hechos, planeó atacarla. "Me contó todos los episodios que lo llevaron a ese acto execrable: cómo compró gasolina, cómo se subió al bus, caminó por el interior y roció a la chica en la cara", narró.

Tras los hechos, Carlos Hualpa fue detenido al día siguiente de la agresión y posteriormente condenado a 35 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado consumado, así como por herir a otras 8 personas dentro del bus donde se encontraba Ágreda y por el peligro común de incendio o explosión en agravio del Estado.

