La mujer y su hijo han solicitado apoyo legal para regularizar su situación tras señalar que fueron víctimas de estafa. Foto: Composición LR/ATVNoticias

La mujer y su hijo han solicitado apoyo legal para regularizar su situación tras señalar que fueron víctimas de estafa. Foto: Composición LR/ATVNoticias

Tarcilla González Silva atraviesa una difícil etapa en su vida tras el desalojo de su vivienda que usaba como un comedor popular para alrededor de 75 personas en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con sus declaraciones, la adulta mayor sacó un préstamo de $6.000 a una amiga, quien se terminó aprovechando de que Tarcilla González no sabe leer.

Tras ello, la mujer agraviada asegura que le hicieron firmar unos documentos a fin de quitarle su vivienda, en la cual ha vivido por 35 años, de acuerdo a su denuncia. Cabe resaltar que en el comedor popular Sarita Colonia había gestantes y adultos mayores, quienes asistían a comer en su condición de vulnerabilidad. No obstante, ahora se encuentran preocupados por el desalojo.

Adulta mayor fue estafada por su amiga y ahora es desalojada

"Estoy durmiendo en la calle. Han venido, no me han avisado. Yo estaba cocinando y han vinieron como 40 policías sacándome agarrada del brazo. Entraron y todas mis cosas han sacado afuera (...) No tengo una casa ni un terreno. Toda una vida yo he estado acá. Soy fundadora de este pueblo", lamentó Tarcilla González tras el desalojo.

De acuerdo a la denuncia de la adulta mayor, su amiga llegó a su casa con terceras personas para ofrecerle un préstamo únicamente con su DNI. "Ayúdame para mi negocio", le habría dicho la amiga de Tarcilla, a lo que la adulta mayor accedió "de buena fe". "Solo quise ayudarla con un préstamo, jamás vendería mi casa", sostuvo la víctima tras asegurar que le hicieron firmar papeles que ella no entendía.

Mujer hizo el préstamo en el 2015, pero se enteró de la estafa en el 2022

La señora Tarcilla sostuvo que el préstamo se realizó el 2015 y que recién en el 2022 le llegó la notificación, la cual no pudo leer porque no sabía. Al tomar conocimiento del problema, la mujer buscó ayuda de un abogado, quien lamentablemente falleció. Por tal motivo, el caso tuvo que pasar por otro profesional, pero no hubo solución hasta la fecha.

"Yo estaba pagando, él (abogado) no ha hecho nada. Ni ha dado cara este abogado", contó Tarcilla. En tanto, fue el hijo de la víctima quien tuvo que enfrentarse a la Policía Nacional para impedir el desalojo, sin embargo, el cuerpo policial era superior y terminaron sacando todas las pertenencias de la adulta mayor tras este préstamo que terminó en estafa.

La mujer, quien ahora se encuentra viviendo en la calle, sostiene que está dispuesta a seguir cocinando en la vía pública. Por ello, pidió una donación o apoyo legal, pues considera que se ha cometido una injusticia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.