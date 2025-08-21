Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 22 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 22 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
viernes, 22 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado al atardecer.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
viernes, 22 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.