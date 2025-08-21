Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas
- Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
viernes, 22 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.