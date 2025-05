Crímenes contra los más jóvenes se incrementan en lo que va del año

Zulema (16) y Miguel (17) eran novios. El domingo 9 de marzo, al atardecer, salieron de sus casas rumbo a una losa de la asociación Las Magnolias, en Lurigancho-Chosica, donde se encontraron con unos amigos. En ese lugar fueron atacados y asesinados a balazos.

Los investigadores tienen indicios de que los adolescentes fueron victimados en un ataque sorpresa. Ella iba a cursar el último año de secundaria y ese día salió sin avisar a su familia.

En Perú, la delincuencia afecta a persona de todos los sexos y edades. La mayoría de los delitos son cometidos por hombres y personas menores de 30 años. Sin embargo, los más jóvenes también son víctimas de delitos.

La noche del viernes último, un niño de 6 años murió en Independencia luego de que una bala atravesara la combi donde iba con su mamá. El chofer, José Chipana, resultó herido. El ataque, se presume, fue perpetrado por extorsionadores. Vivimos cada día con miedo. El hampa no discrimina ni edad, ni sexo, ni condición social.

Los asesinatos contra los jóvenes se ha incrementado en los últimos meses.

Jóvenes, adolescentes y niños

Son hombres y mujeres, de entre 16 y 30 años, y están en plena capacidad productiva. Este es el perfil de la mayoría de víctimas de homicidios en el país.

El último informe del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef ) refiere que, entre el 1 de enero y el 13 de mayo del 2025, hubo en total 825 homicidios en el país. Dentro de esa cifra, el mayor porcentaje fue el de los jóvenes.

En ese periodo, 308 jóvenes (274 varones y 34 mujeres) perdieron la vida en actos criminales, mientras que otros 36 niños y adolescentes corrieron similar suerte. De estos últimos casos, siete eran niñas y cinco mujeres adolescentes.

Hubo un aumento. Y es que el año pasado, de enero a mayo, fueron 253 jóvenes las víctimas de homicidios. En tanto, otros 17 niños y adolescentes también tuvieron muertes violentas.

En los últimos nueve años, fueron asesinados 65 menores. De esta cifra, 37 eran niñas y 28 mujeres adolescentes.

Los hombres jóvenes, de 15 a 29 años, corren el mayor peligro. El futbolista Ian A.C.R. tenía ese perfil. Con solo 17 años integraba el club de la Universidad César Vallejo y era considerado una promesa del balompié peruano. Fue asesinado en el Callao cuando se desplazaba en una camioneta con un familiar que terminó herido.

No es el único caso. El 2 de mayo otro episodio de violencia estremeció también a la provincia constitucional. Un adolescente de 16 años fue victimado en una losa deportiva de Bellavista. El ataque ocurrió en el parque Virgen de las Mercedes, en un espacio recreativo conocido por los vecinos como El Honguito.

La tendencia se repite en otros distritos. En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos de Lima más golpeados por la criminalidad, otro menor de 16 años de edad perdió la vida luego que sicarios le dispararan en la calle El Paraíso. Ocurrió en marzo, en las cercanías del cementerio Los Sauces.

En Perú no hay estudios que determinen el impacto económico que ocasiona en el Estado la muerte de una persona en edad productiva. No obstante, el economista Xavier Estrada dice que los costos para el país son “millonarios”. Y es que el Estado deja de percibir impuestos, aportes a la Seguridad Social, consumos de bienes, etc.

A medida que crece la inseguridad, se extiende el número de jóvenes, adolescentes y niños muertos por armas de fuego.

“Cuando analizamos los datos del Sinadef por edades lo que se percibe es que es una constante, que hay un incremento de homicidios de menores con respecto a años anteriores”, sostiene el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal.

Estos homicidios son “fundamentalmente prevenibles”, sin embargo, se están volviendo “más comunes”.

Carbajal, sostiene que la ola de violencia desatada en Perú parece no tener límite. El 2024 pasó a la historia como el año más sangriento del último lustro, con un incremento en la cifra de homicidios (2.011) de cerca del 34%, y ya se augura que 2025 podría ser aún más violento.

En el 2025, de enero al 13 de mayo, fueron asesinadas 62 mujeres, es un incremento respecto al mismo periodo de 2024. No en vano, solo hasta el 13 de mayo se han cometido 825 homicidios. Es decir, ya se ha contabilizado un 22% de la cifra total de homicidios registrados durante el pasado año.

De modo que se comprueba la percepción del incremento de delitos graves que mantienen a la población en vilo.

El promedio diario de homicidios, en lo que va del 2025, supera a lo registrado en el año 2024, precisa Carbajal. Los 825 homicidios representan el 40 por ciento del total de homicidios registrados en el 2024.

“Si esto no cambia, podría ser que en menos de la mitad de este año lleguemos al 50% de todo lo registrado el año pasado”, señala.

Estado de emergencia fracasó

Asimismo, hace mención a que las cifras revelan que la declaración del “estado de emergencia” no resuelve y tampoco reduce el ataque de los criminales, que van en contra de diversos sectores productivos a través del chantaje, la extorsión, el crédito gota a gota, llegando incluso al sicariato.

Carbajal enfatiza que “en el mes de abril del año 2025, en pleno estado de emergencia, se han registrado más homicidios con respecto a marzo y febrero e incluso el promedio diario del mes de abril es casi igual a lo ocurrido en enero”.

El lunes 28 de abril es el día con la mayor cantidad de homicidios registrados en un solo día en 2025, con la dolorosa cifra de 18 homicidios.

Ese mes tuvo un promedio diario de 6.6 homicidios. Son seis las regiones que acumulan el 70% de los registros. Estas son: Lima, La Libertad, Callao, Piura, Ica y Tumbes.

Solo Lima Metropolitana acumula el 30% del total a nivel nacional, indica Carbajal.

PNP debe cambiar

¿Qué estrategias se podrían adoptar para reducir la violencia? Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP considera, que un factor que incidirá en la reducción de los homicidios sería el cambio en la forma de investigar de la Policía y la Fiscalía.

“Antes se detenía para investigar. Ahora sucede lo contrario. Hay un proceso con la Fiscalía que dura meses ”.

Hoy —dice—, los alcaldes están acostumbrados a que, con un estado de emergencia, el Ejecutivo les asigne presupuesto, porque se supone que el estado de emergencia disminuye el crimen, pero vemos que la delincuencia está aumentando, sobre todo el sicariato y las muertes por arma de fuego.

Cuidado con las fórmulas inútiles contra el crimen

La investigadora del IDEHPUCP Erika Solís sostiene que las extorsiones, robos a mano armada y otros delitos que surgen como manifestaciones de la criminalidad organizada requieren una urgente respuesta del Estado; pero es importante que no se desperdicien recursos en estrategias de dudosa efectividad. “Necesitamos combatir la criminalidad, pero proponer ‘a más inseguridad ciudadana, más cárceles’ solo es recurrir a una fórmula típica y hasta inútil para enfrentar la escalada de violencia”, afirma.