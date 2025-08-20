Paro del 21 de agosto: calles afectadas por protestas de gremios de transportistas en Lima

El paro de transportista se llevará a cabo en diferentes distritos de Lima y Callao, pero manifestación iniciará en el Centro de Lima, según Anitra. | Foto: composición LR | Carlos Contreras Miguel Vásquez

El paro de transportistas se llevará a cabo este jueves 21 de agosto. Ante ello, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó que esta acción de lucha se realiza en búsqueda de reclamar a las autoridades por la inseguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia en el Perú, además reveló que los gremios que participarán se movilizarán por el Centro de Lima.

"La pre concentración va a ser en la plaza Dos de Mayo. Desde diferentes puntos deben venir conductores, del Cono sur, cono norte. Después de la plaza nos vamos al Congreso de la República", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, informó que la movilización iniciará a partir de las 7.00 a. m. en diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao, y que luego los transportistas protestarán en dirección hacia el Palacio Legislativo, donde llegarán aproximadamente a las 2.00 p. m. Dichos trabajadores llamarán la atención de los parlamentarios, con el objetivo de que planteen medidas efectivas para acabar con la delincuencia y criminalidad.

Paro del 21 de agosto: calles afectadas por protestas

De acuerdo con Valeriano, las calles que se verán afectadas son las avenidas y vías que están en los alrededores del Congreso de la República, debido a que los participantes del paro de transportistas se dirigirán hacia dicho lugar. Entre las arterias del Centro de Lima que podrían verse afectadas están las siguientes:

Avenida Abancay

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Emancipación

Jirón Rufino Torrico

Jirón Junín

Gremio de transporte se pronuncia sobre declaración del MTC sobre paro

El presidente de Anitra también se manifestó acerca de la declaración del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, quien descartó que el paro de transportistas, programado para este 21 de agosto, se lleve a cabo. Valeriano consideró al funcionario como "un mentiroso" e indicó que no se ha reunido con los convocantes.

"El ministro ha salido a decir que no hay paro el día de mañana, pero el paro va. No sabemos con qué gremios se ha reunido. Los grupos que salen a decir que no participarán nunca han convocado a un paro y ellos más bien buscan sus satisfacer sus apetitos económicos personales con el dolor de las familias de los deudos de los choferes", indicó.

