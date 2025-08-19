Estos son los puntos de concentración del paro de transportistas de este 21 de agosto 2025

Nuevo paro de transportistas 2025. El presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, Mario Arce, se pronunció sobre la nueva movilización que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto, con el objetivo de exigir una acción por parte del Gobierno frente al incremento de casos de extorsión, sicariato, cobro de cupo y otros actos delincuenciales. En esa línea, recalcó que su gremio viene siendo víctima de constantes ataques, especialmente en los distritos populares, como el de San Juan de Lurigancho.

"Nosotros, la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, que está presidida por mi persona y los líderes de hace 30 años, nos estamos uniendo a este paro convocado por el transporte urbano del día 21 de agosto. Y eso debido a que el problema de la dinámica delictiva de la extorsión es diferente entre los mototaxis y los urbanos. El nuestro [de las mototaxis] es más terrible", dijo en diálogo con La República. "Han estado matando gente como tres, cuatro muertos por semana, o sea, cada dos o tres días hemos hecho movilizaciones, protestas", agregó.

Paro de transportistas 21 de agosto: ¿cuáles serán los puntos de concentración?

Las movilizaciones se darán en diferentes puntos de la capital peruana e iniciará aproximadamente a las 6 de la mañana. De acuerdo con las declaraciones de Arce, el gremio de mototaxistas se concentrará en el distrito de SJL. "El compañero Martin se va a reunir con toda la población que va a salir a protestar en la Plaza Dos de Mayo. Nosotros [los mototaxistas] salimos de acá de San Juan de Lurigancho con nuestras bases hacia el Congreso de la República. De ahí nos vamos a juntar", reveló.

En esa misma línea, se anunció que entre los puntos de encuentro estratégicos se encuentran: Puente Piedra (Panamericana Norte), San Juan de Miraflores (Puente Atocongo), la Carretera Central y la avenida Javier Prado. Las marchas culminarán en el Congreso. Respecto a las rutas, comentó que serán comunicadas próximamente.

Transportistas continúan siendo víctimas de extorsión

Bajo este contexto, el transportista recalcó que las denuncias demoran y las víctimas siguen siendo extorsionadas. "Nuevamente, volvió a surgir este fenómeno de la extorsión, pero las denuncias y procesos judiciales son ineficaces, porque la Policía no tiene acceso a la información inmediata de geolocalización de los teléfonos extorsivos. Los mototaxistas que están en un proceso judicial siguen pasando las extorsiones".

"Que el ministro del Interior resuelva de alguna manera este problema. ¿No tienen los instrumentos tecnológicos, la policía local para que nos ayude a combatir este flagelo? (...) Nuestros compañeros están ahí como hombres botando lágrimas de cómo ven morir a sus parientes, compañeros de trabajo. Es una psicosis terrible", agregó.

¿Qué empresas de transporte acatarán el paro de este 21 de agosto?

Estos son los gremios que, según confirmaron, apoyarán el paro de transportistas programado para este 21 de agosto:

Cámara de Transporte Urbano

Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa

Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC

Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR

Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU

Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA

Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER

Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR

Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao

Confederación Nacional de Mototaxis del Perú

