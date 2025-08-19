HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

Estos son los puntos de concentración del paro de transportistas de este 21 de agosto 2025

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, liderada por Mario Arce, confirmó su asistencia y se pronunció sobre el próximo paro que exige soluciones al Gobierno. Esto se da en el marco del incremento de la delincuencia contra el sector transporte.

Ciudadanos marcharon durante el último paro del 29 de julio de 2025. Foto: Marco Cotrina
Ciudadanos marcharon durante el último paro del 29 de julio de 2025. Foto: Marco Cotrina

Nuevo paro de transportistas 2025. El presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, Mario Arce, se pronunció sobre la nueva movilización que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto, con el objetivo de exigir una acción por parte del Gobierno frente al incremento de casos de extorsión, sicariato, cobro de cupo y otros actos delincuenciales. En esa línea, recalcó que su gremio viene siendo víctima de constantes ataques, especialmente en los distritos populares, como el de San Juan de Lurigancho.

"Nosotros, la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, que está presidida por mi persona y los líderes de hace 30 años, nos estamos uniendo a este paro convocado por el transporte urbano del día 21 de agosto. Y eso debido a que el problema de la dinámica delictiva de la extorsión es diferente entre los mototaxis y los urbanos. El nuestro [de las mototaxis] es más terrible", dijo en diálogo con La República. "Han estado matando gente como tres, cuatro muertos por semana, o sea, cada dos o tres días hemos hecho movilizaciones, protestas", agregó.

PUEDES VER: Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

lr.pe

Paro de transportistas 21 de agosto: ¿cuáles serán los puntos de concentración?

Las movilizaciones se darán en diferentes puntos de la capital peruana e iniciará aproximadamente a las 6 de la mañana. De acuerdo con las declaraciones de Arce, el gremio de mototaxistas se concentrará en el distrito de SJL. "El compañero Martin se va a reunir con toda la población que va a salir a protestar en la Plaza Dos de Mayo. Nosotros [los mototaxistas] salimos de acá de San Juan de Lurigancho con nuestras bases hacia el Congreso de la República. De ahí nos vamos a juntar", reveló.

En esa misma línea, se anunció que entre los puntos de encuentro estratégicos se encuentran: Puente Piedra (Panamericana Norte), San Juan de Miraflores (Puente Atocongo), la Carretera Central y la avenida Javier Prado. Las marchas culminarán en el Congreso. Respecto a las rutas, comentó que serán comunicadas próximamente.

PUEDES VER: Gremios convocan paro de transportistas este 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

lr.pe

Transportistas continúan siendo víctimas de extorsión

Bajo este contexto, el transportista recalcó que las denuncias demoran y las víctimas siguen siendo extorsionadas. "Nuevamente, volvió a surgir este fenómeno de la extorsión, pero las denuncias y procesos judiciales son ineficaces, porque la Policía no tiene acceso a la información inmediata de geolocalización de los teléfonos extorsivos. Los mototaxistas que están en un proceso judicial siguen pasando las extorsiones".

"Que el ministro del Interior resuelva de alguna manera este problema. ¿No tienen los instrumentos tecnológicos, la policía local para que nos ayude a combatir este flagelo? (...) Nuestros compañeros están ahí como hombres botando lágrimas de cómo ven morir a sus parientes, compañeros de trabajo. Es una psicosis terrible", agregó.

¿Qué empresas de transporte acatarán el paro de este 21 de agosto?

Estos son los gremios que, según confirmaron, apoyarán el paro de transportistas programado para este 21 de agosto:

  • Cámara de Transporte Urbano
  • Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
  • Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
  • Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
  • Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
  • Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
  • Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
  • Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
  • Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
  • Confederación Nacional de Mototaxis del Perú

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no actarán el paro

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no actarán el paro

LEER MÁS
Confirman paro de transportistas para el 21 de agosto: proponen alza de tarifas y empresas estarían por quebrar ante extorsiones

Confirman paro de transportistas para el 21 de agosto: proponen alza de tarifas y empresas estarían por quebrar ante extorsiones

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Sociedad

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota