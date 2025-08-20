HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transporte: 20.000 mototaxistas en San Juan de Lurigancho no saldrán a trabajar y manifestarán el 21 de agosto

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú expresó su indignación por el incremento de delincuencia en el Perú y aseguró que participarán del paro del 21 de agosto en búsqueda de exigir seguridad.

El paro de transporte se llevará a cabo este 21 de agosto en contra de la criminalidad. Entre sus participantes estarán los mototaxistas.
El paro de transporte se llevará a cabo este 21 de agosto en contra de la criminalidad. Entre sus participantes estarán los mototaxistas. | Foto: composición LR | Andina Carlos Contreras LR

La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú (CNMP) anunció que 20.000 de dicho gremio participarán en la manifestación y paro de transportistas, que se llevará a cabo este 21 de agosto. Asimismo, se refirió acerca de las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, quien negó que se realice la movilización este jueves.

"El día de mañana (21 de agosto) la confederación Nacional de Mototaxis del Perú sale a protestar. Se une a la convocatoria del transporte urbano convocada por el compañero Martín Valeriano. No es posible lo que está pasando y el señor ministro (de Transportes, César Sandoval) que haga sus declaraciones con mayor responsabilidad", declaró el presidente de la Confederación, Mario Arce Vera, en diálogo con Panamericana Televisión.

Además, expresó su indignación por el incremento de las extorsiones y otros tipos de delitos en el Perú, además de la criminalidad. "Ayer ha sido extorsionada una directora de un colegio público en SJL. La directora ha renunciado, la asociación de padres de familia están desesperados por sus hijos y esta situación ya desborda el país", añadió.

PUEDES VER: Nuevo paro de transportistas ante incremento de extorsiones y anuncian puntos de concentración: "Han estado matando gente"

lr.pe

Paro de transportistas: 20.000 mototaxistas no trabajarán

Los mototaxistas de SJL no trabajarán este jueves 21 de agosto, de acuerdo al titular de la CNMP. Ellos se dirigirán desde dicho distrito hacia el Congreso de la República para reclamar seguridad.

"Nosotros vamos hacia el Congreso de la República, donde nos vamos a unir a la fuerza que Martín ha convocado, que estarán en reuniones en Dos de Mayo (...) En el transporte de mototaxis todos vamos a parar. En SJL somos un promedio de 20.000. Vamos a salir lo suficiente para protestar", aseguró.

"Son tres muertos por semana en SJL y estamos constantemente saliendo a protestar", agregó.

PUEDES VER: Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

lr.pe

División de gremios de transporte

Arce Vera se manifestó acerca de la división entre gremios de transportistas, luego de que el director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), Martín Ojeda, indicara que la agrupación que lidera no participará.

"Las contradicciones siempre se van a dar. En los 30 años que tengo como dirigente siempre se han dado las contradicciones, pero al final la razón la dará los que estamos liderando este movimiento social", declaró.

Comunicado de mototaxistas sobre paro de transporte

La CNMP emitió un comunicado para informar que participará en el paro de trasportistas de este 21 de agosto, además señalar que toda la ciudadanía sufre las consecuencias de la inseguridad y que, por ese motivo, deberán salir a protestar.

"Es de urgente necesidad que el Gobierno y las compañías telefónicas se pongan de acuerdo para el acceso inmediato de la información virtual de identificación de los propietarios de líneas y la geolocalización de las llamadas extorsivas, como instrumento tecnológico para mayor eficacia de la Policía Nacional en la lucha contra esta criminalidad", precisó en el documento.

Mototaxistas se unen a paro

Mototaxistas se unen a paro. Foto: CNMP

