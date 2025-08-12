Tacna: capturan a 'Los pitufos' con invernadero de hongos alucinógenos

PolicíaLo incautado se trasladó a la Central Operativa de Investigación Criminal. | Fuente: Liz Ferrer / La República. | Créditos: Liz Ferrer / La República.

PolicíaLo incautado se trasladó a la Central Operativa de Investigación Criminal. | Fuente: Liz Ferrer / La República. | Créditos: Liz Ferrer / La República.

La Policía Nacional capturó a dos personas que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en la región Tacna, especializados en la producción de hongos alucinógenos. La pareja detenida integraría la banda delincuencial 'Los pitufos'.

Puedes ver: Tacna tiene un hospital que no resistiría un terremoto y otro nosocomio en abandono

El jefe de la Región Policial Tacna, Arturo Valverde Inga, informó que la detención ocurrió a inmediaciones de la calle Soldado Colón, en la asociación Villa Transportistas. Los intervenidos fueron identificados como Luis Ángelo Flores Bernardo, de 24 años; Yeyson Paul de la Cruz López, de 25 años; y Jazmín Rodriguez Catachura, de 22 años.

Al respecto, la PNP informó que en total se decomisaron 322 gramos de marihuana y un invernadero de hongos alucinógenos. Además, se halló un vehículo de placa de rodaje AXL- 926, diez jeringas hipodérmicas, dos balanzas, 17000 mil pesos chilenos y 6000 soles. Todo lo incautado fue llevado a la Central Operativa de Investigación Criminal, donde continuarán las diligencias del caso.