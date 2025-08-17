Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

El menor fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde fue evaluado y diagnosticado como "neonato en riesgo social". | Foto: composición LR/Defensoría del Pueblo

El menor fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde fue evaluado y diagnosticado como "neonato en riesgo social". | Foto: composición LR/Defensoría del Pueblo

Un recién nacido de apenas 10 días fue encontrado abandonado en la plaza José Abelardo Quiñones del centro poblado La Esperanza, distrito Alto de la Alianza, en Tacna. El hallazgo ocurrió durante la noche, mientras se celebraba la elección de Miss La Esperanza 2025. El bebé, un varón, estaba envuelto en una colcha y colocado sobre una banca de madera. Una transeúnte lo encontró y de inmediato alertó al personal de serenazgo que se encontraba en el lugar.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el abandono alrededor de las 20:45 horas. El caso ha sido calificado como un presunto delito de exposición de menor al peligro. Trascendió que el Ministerio Público ha solicitado a la sección de Delitos y Faltas de la comisaría Gonzáles Vigil que profundice la investigación para localizar a los familiares del infante.

Tacna: personal de serenazgo trasladó al bebé al hospital Hipólito Unanue

Tras la alerta, serenos que estaban en el lugar acudieron y tomaron control de la situación. Con la ayuda de una vecina, el menor fue llevado al hospital Hipólito Unanue. De acuerdo con Exitosa, en el área de Emergencia, la pediatra Marjorie López lo examinó y confirmó que se trataba de un recién nacido.

A pesar de no tener signos de violencia física, el diagnóstico fue "neonato en riesgo social", lo que motivó su traslado inmediato a la unidad de Neonatología para observación. El caso fue derivado a las autoridades de protección infantil y al Ministerio Público, quienes se encargaron del seguimiento legal y social del bebé.

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

